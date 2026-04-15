Circulă de azi pe ruta Bucureşti - Braşov: Cum arată primul tren electric Coradia Stream din România administrat de un operator privat

Trenul electric IR16575 Coradia Stream administrat de un operator privat pe ruta București - Brașov, 15 aprilie 2026. Sursa foto: ARF

Primul tren nou Coradia Stream din România ajuns în administrarea unui operator de transport feroviar privat a început să circule pe ruta Bucureşti - Braşov, a anunţat, miercuri, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), pe pagina sa de Facebook.

Este vorba despre rama electrică RE-IR de tip Coradia Stream cu numărul 14 (TS14), produsă de Alstom, care a fost recepţionată în urmă cu mai mult de o lună, respectiv pe 2 martie, pentru punerea în serviciul comercial cu călători, fiind predată operatorului de transport feroviar InterRegional Călători.

La aceasta se adaugă rama TS15, iar împreună vor forma nouă trenuri: cinci de la Bucureşti la Braşov şi patru de la Braşov la Bucureşti.

Primul tren de călători deservit de un operator de transport feroviar privat care circulă pe reţeaua feroviară din România

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 15 aprilie 2026, a fost introdus în serviciul comercial primul tren de călători (IR16575), deservit de un operator de transport feroviar privat, respectiv InterRegional Călători, care va circula pe reţeaua feroviară din România, în baza unui contract de servicii atribuit prin licitaţie publică.

Menţionăm că această nouă premieră în transportul public feroviar de călători din România face parte dintr-un proces mai amplu, derulat de ARF, pentru a asigura o tranziţie predictibilă de la o piaţă de servicii publice obligatorii cu contracte atribuite direct operatorilor de transport feroviar la una caracterizată prin atribuirea exclusiv prin proceduri competitive", se arată în postare.

Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, începând cu 24 decembrie 2023 contractele de servicii publice pentru transportul feroviar de călători se acordă, la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, prin proceduri competitive.

„Prin parcurgerea acestui demers, preşedintele ARF, Claudiu Mureşan, susţine că România se aliniază integral cerinţelor legale europene şi naţionale în privinţa atribuirii contractelor de servicii publice către operatorii interesaţi, care vizează reducerea costurilor pentru societate, prin diminuarea subvenţiilor unitare, creşterea calităţii serviciilor prestate călătorilor şi, în general, eficienţa serviciilor publice de transport feroviar de călători”, susţin reprezentanţii ARF.

Pe ce rute vor circula cele 13 trenuri electrice administrate de InterRegional Călători

Atribuirea competitivă a celor 13 trenuri către operatorul de transport feroviar privat InterRegional Călători a făcut obiectul unei proceduri pilot - derulate de ARF - de licitaţie publică organizată prin intermediul platformei publice a Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Cele 13 rame electrice interregionale urmează să circule pe următoarele rute de circulaţie: Bucureşti Nord - Braşov - Cluj Napoca; Bucureşti Nord - Braşov; Braşov - Deda - Cluj Napoca; Cluj Napoca - Deva - Timişoara Nord.

Contractul încheiat de Alstom cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR.

Acest obiectiv de investiţii care face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, este derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanţată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar a doua etapă este cofinanţată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

Valoarea totală a proiectului este de 1,709 miliarde de lei, iar perioada de implementare este de 24 de luni (01.01.2024 - 31.12.2025), care a fost însă depăşită.