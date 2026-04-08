Încă un tren electric modern a fost livrat în România pentru transportul de călători

ARF a predat spre administrare rama electrică interregională RE-IR TS17 către operatorul de transport feroviar InterRegional Călători / Sursă foto: Facebook-ARF

Rama electrică RE-IR de tip Coradia Stream cu numărul 17 a fost recepţionată, miercuri, pentru punerea în serviciul comercial cu călători, aceasta fiind predată operatorului de transport feroviar InterRegional Călători.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 08 aprilie 2026, o echipă mixtă - formată din responsabili ai ARF, EGIS şi Alstom - a efectuat recepţia pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream - TS17, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Griviţa. Precizăm că unitatea TS17 reprezintă trenul electric interregional cu numărul 17 construit şi furnizat de producătorul francez Alstom, în cadrul Contractului nr. RUIC 257/2022, cod SMIS 316400, încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu Alstom Ferroviaria S.p.A., ce prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR.

Totodată, ARF a predat spre administrare rama electrică interregională RE-IR TS17 către operatorul de transport feroviar InterRegional Călători, unitate ce face parte din lotul celor 13 trenuri atribuite de ARF, în cadrul CSP-L2 RUIC 1/2026, aprobat prin HG nr. 1178/2025”, se arată într-o postare a ARF, pe pagina de Facebook.

Cele patru rute pe care urmează să circule aceste trenuri sunt: Bucureşti Nord - Braşov - Cluj Napoca; Bucureşti Nord - Braşov; Braşov - Deda - Cluj Napoca;

Cluj Napoca - Deva - Timişoara Nord.

Potrivit ARF, acest obiectiv de investiţii care face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, este derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanţată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar a doua etapă este cofinanţată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

Valoarea totală a proiectului este de 1,709 miliarde de lei, iar perioada de implementare este de 24 de luni (01.01.2024 - 31.12.2025).

Obiectivul principal al proiectului îl constituie conectarea Capitalei cu principalele centre urbane ale ţării, contribuind la asigurarea mobilităţii, la scăderea timpilor de călătorie şi la îmbunătăţirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.

Principalele rezultate şi impactul proiectului la nivelul comunităţii includ: eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, oferite în cadrul transportului public feroviar de călători pe rute interregionale; atribuirea contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători tuturor operatorilor licenţiaţi, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările europene privind serviciile publice în domeniul transporturilor.