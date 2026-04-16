Sistemul SGR pentru borcane și PET-uri de 5 litri nu va putea fi implementat în acest an. Reprezentant RetuRo: „Nu e momentul potrivit”

Românii nu vor putea recicla în acest an noi tipuri de ambalaje, materiale sau produse în cadrul Sistemului de Garanție - Returnare (SGR), a declarat joi Anca Marinescu, corporate affairs & communication manager la RetuRo, informează Agerpres.

„Anul acesta, anul 3 de funcţionare, este unul foarte dificil pentru RetuRo, pentru că, aşa cum prevede legea, este anul în care avem cele mai ambiţioase ţinte. Dacă anul trecut am reuşit să ne atingem ţintele pe care ni le impune legislaţia, anul acesta ţintele devin din ce în ce mai ambiţioase şi, într-adevăr, este punctul de cotitură al Sistemului de Garanţie - Returnare. Acesta este şi motivul pentru care noi, compania care implementează sistemul, am considerat că nu este momentul potrivit pentru a aduce adiţii sistemului, pentru a aduce noi tipuri de ambalaje, noi tipuri de materiale sau de produse în sistem. S-a vorbit despre multe tipuri de produse, nu doar despre borcane, despre oţet, borş, lactate, inclusiv despre PET-ul de 5 litri... Nu credem că este momentul potrivit, anul acesta, pentru aceste adiţii”, a precizat ea.

Anca Marinescu susţine, în context, că orice nouă adiţie la acest sistem trebuie să urmărească acelaşi traseu, să aibă la bază nişte studii de fezabilitate şi de prefezabilitate, făcute împreună cu universităţi de prestigiu.

„Noi considerăm că orice nouă adiţie la acest sistem trebuie să urmărească acelaşi traseu, trebuie să aibă la bază nişte studii de fezabilitate, de prefezabilitate, care au fost făcute împreună cu universităţi de prestigiu, apoi au fost făcute toate simulările posibile, ne-am uitat, la felul în care funcţionează acest sistem în alte ţări. Aşa că noi spunem că orice dezvoltare este benefică. Sigur că văzând că ceva funcţionează şi noi ne simţim extraordinari de flataţi când auzim că se mai doreşte încă ceva în sistem, înseamnă că ne-am făcut treaba bine, dar toate lucrurile acestea trebuie făcute urmând aceeaşi logică, tocmai pentru a avea sustenabilitate”, a menţionat Marinescu.

În noiembrie, anul trecut, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, afirma că pe actuala infrastructură de RVM-uri (Reverse Vending Machines - automate de preluare a ambalajelor, n.r.), pot fi adăugate ambalaje noi, dar care să nu necesite modificări majore ale echipamentelor de colectare.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie non-profit, creată de un consorţiu format din trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%), respectiv statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).