Nicole Kidman a dezvăluit că învaţă să devină o doula a morţii. "Poate părea puțin ciudat"

Nicole Kidman va împlini 59 de ani peste două luni, mai exact pe 20 iunie.

Actriţa Nicole Kidman este pregătită să își extindă activitatea dincolo de actorie pentru următorul capitol al vieții sale. În cadrul unei discuții la Universitatea din San Francisco, ea a dezvăluit că se pregătește pentru a deveni o doula a morţii, relatează revista Variety. La finalul cursurilor, vedeta va deveni o persoană instruită să ofere sprijin emoțional, fizic și informațional bolnavilor în stadiu terminal sau celor vârstnici.

În vârstă de 58 de ani, Nicole Kidman a făcut dezvăluirea în cadrul unui eveniment organizat sâmbătă, 11 aprilie, Universitatea din San Francisco.

O doula a morţii – recent prezentată într-un episod din serialul "The Pitt", în care o femeie suferea de cancer în fază terminală – reprezintă un însoțitor non-medical care îi sprijină pe oameni în fața morții, pierderii și conștientizării mortalității. Potrivit Asociației Internaționale a Doulilor pentru Sfârșitul Vieții, acești îngrijitori pot oferi sprijin psihosocial, emoțional, spiritual și practic.

Pe de altă parte, o doula poate fi şi o persoană instruită să ofere atât informații, cât și sprijin emoțional și fizic unei femei însărcinate, la naștere și după aducerea pe lume a copilului.

În timpul declaraţiilor, Nicole Kidman a spus că noul rol pe care l-a ales poate părea "puțin ciudat" pentru ea şi a explicat că a devenit interesată de această profesie după ce mama sa a murit în mai 2024, la vârsta de 84 de ani.

"Pe măsură ce mama mea se stingea, ea se simțea singuratică și familia putea să o ajute până la un punct", a declarat actriţa în fața publicului, conform publicației San Francisco Chronicle.

Ulterior, în timpul mărturisirilor Nicole Kidman, a mai adăugat: "Eu și sora mea avem atât de mulți copii, carierele noastre și munca noastră, și dorința de a avea grijă de ea, pentru că tatăl meu nu mai era în viață, iar atunci mi-am spus: «Mi-aș fi dorit să existe oameni care să fie acolo, să stea alături de ea într-un mod imparțial și să ofere pur și simplu alinare și îngrijire»".

De asemenea, vedeta consideră această schimbare ca fiind parte din evoluția sa personală și spirituală.

"Așa că aceasta este o parte a dezvoltării mele și unul dintre lucrurile pe care le voi învăța", a mai menţionat Nicole Kidman, care are dublă cetățenie, australiană și americană.

Jurnaliştii revistei Variety au mai amintit că tatăl actriței, psihologul și profesorul universitar australian Antony Kidman, a murit în 2014, în urma unui atac de cord pe care l-a suferit după o căzătură.