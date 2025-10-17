A murit Dana Barb, sora fostului premier Adrian Năstase. „A suferit mult în viață, a îndurat multe”

1 minut de citit Publicat la 15:09 17 Oct 2025 Modificat la 15:09 17 Oct 2025

Sora fostului premier va fi înmormânată vineri, 17 octombrie. Foto: Blog adrianastase.ro

Adrian Năstase a anunțat vineri, pe blogul său, că a murit sora lui, Dana Barb. Fostul premier a scris că aceasta a fost mereu un „punct de sprijin si un sfătuitor” pentru el, mai ales după ce le-au murit părinții. Acesta a mai spus că sora lui a „îndurat” și a „suferit mult în viață”.

Dana Barb avea 72 de ani la momentul morții ei. Adrian Năstase a scris că sora lui „a suferit mult în viață”, mai ales atunci când a fost el condamnat la închisoare în dosarul Zambaccian.

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor.

A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături.

Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin si un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, a scris Năstase pe blogul său.

Sora fostului premier va fi înmormânată vineri, 17 octombrie, cu „un gând de suferință si de iubire, cu speranța că Dumnezeu îi va închide rănile și o va odihni!”.

Adrian Năstase a adăugat la postarea sa pe blog două fotografii, una din copilăria lor și alta cu Dana Barb și fiica ei.