A murit Valentino, celebrul designer italian. Acesta avea 93 de ani

A murit Valentino Garavani, celebrul designer de modă italian, lăsând în urmă o moștenire imensă, greu de egalat și imposibil de depășit. Se pensionase în 2008, dar brandul său a continuat să demonstreze, alături de succesorii săi, că era posibil să ducă mai departe moștenirea acestui gigant al modei universale, scrie publicația Elle. Mesajele de condoleanțe din partea oficialilor Italiei nu au întârziat să apară.

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut pe 11 mai 1932, în Voghera, Lombardia, Italia. A avut întotdeauna o mare pasiune pentru modă. În copilărie o ajuta mătușa sa, croitoreasă, iar la 17 ani s-a mutat la Paris pentru a studia la prestigioasa École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Acolo a făcut ucenicia cu Cristóbal Balenciaga, Jean Desses și Guy Laroche, iar în 1959 s-a întors la Roma pentru a-și deschide propriul studio de modă, cu ajutorul părinților săi.

În 1960, l-a întâlnit pe Giancarlo Giammetti, care i-a devenit partener de afaceri, precum și partener romantic. Împreună, au fondat Casa Valentino în același an. În această perioadă, a devenit prieten apropiat cu Jackie Kennedy, pe care a îmbrăcat-o în numeroase ocazii de-a lungul vieții sale, în special la nunta ei cu Aristotel Onassis. S-a căsătorit cu magnatul naval greco-argentinian în 1968, la cinci ani după asasinarea lui John F. Kennedy. De asemenea, a menținut prietenii strânse cu celebrități de diverse feluri, precum Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana de Wales și, mai recent, Naty Abascal și Gwyneth Paltrow.

Creațiile fabuloase ale lui Valentino Garavani au fost sinonime cu cele mai sofisticate ținute de pe covoarele roșii din întreaga lume. La Hollywood, semnătura sa, „roșu Valentino”, rămâne sinonimă cu succesul. După retragere, a fost succedat ca director de creație de Alessandra Facchinetti (care a deținut funcția doar câteva luni), Maria Grazia Chiuri și Pierpalo Piccioli, Chiuri plecând în 2016 pentru a se alătura Dior. Din iulie 2025, Piccioli a condus Balenciaga, iar Alessandro Michele a preluat conducerea Valentino din aprilie 2024.

Valentino, la fel ca marii creatori de modă, a început prin prezentarea primei sale colecții Haute Couture în 1962, la Palatul Pitti din Florența. S-a remarcat prin viziunea sa estetică, armonizând perfect tradiția cu modernitatea, dar și prin excelența măiestriei și execuției sale, unde munca manuală a celor mai buni artizani din istoricul Atelier din Piazza Mignanelli din Roma era o constantă. Tocmai în această clădire magnifică se află acum școala specializată „Bottega dell'Art”, fondată în 2015 de Casa Valentino.

Brandul se mândrește cu o linie de accesorii influentă și de succes numită Valentino Garavani, care include pantofi și genți emblematice, precum cele din colecția Rockstud. Această linie a fost lansată pentru prima dată în 2010, sub conducerea creativă a Mariei Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli.

În prima sa colecție couture din 1962, a prezentat, printre alte piese, rochia sa emblematică „Fiesta”, cu o siluetă fără bretele, tiv până la genunchi și în acea culoare roșie strălucitoare cunoscută sub numele de „roșu Valentino”, care a ajuns rapid la statutul de simbol durabil al istoriei modei. De atunci, fiecare colecție a inclus cel puțin o rochie roșie. Jennifer Aniston a purtat această rochie istorică din colecția de debut Valentino la o premieră în 2004.

Ca o anecdotă curioasă, merită subliniată contribuția geniului italian la cultura pop prin apariția sa de neuitat în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada (2006). Filmul arată o prezentare de modă cu protagonista, Miranda Priestly, așezată în primul rând. După prezentare, celebrul personaj interpretat de Meryl Streep s-a dus să-l salute pe Valentino în culise.

În 2008, a fost lansat documentarul „Valentino: Ultimul Împărat”, regizat de Matt Tyrnauer, care oferă o perspectivă intimă asupra lumii lui Valentino, surprinzând esența geniului său creativ și celebrând o contribuție unică și excelentă la istoria modei.

Valentino Garavani, omul, și Valentino, brandul, s-au remarcat faptul că au fost casa de modă preferată a numeroase vedete pentru nunțile lor. Femei celebre precum Marie Chantal Miller (1995), Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Nicky Hilton și Gwyneth Paltrow au ales creații Valentino minunate pentru nunțile lor.

Însă Valentino a primit și distincții importante de-a lungul vieții sale. În 2023, a fost onorat cu un premiu pentru întreaga carieră la British Fashion Awards din Londra. Și, deși nu a putut participa, partenerul său, Giancarlo Giammetti, l-a acceptat în numele său.

Alte premii importante au fost Legiunea de Onoare franceză (2006), Premiul pentru întreaga carieră acordat de Consiliul Creatorilor de Modă din America (CFDA) (2000) și Medalia de Aur pentru merit cultural, acordată de orașul Roma (2006).

Mesaje de condoleanțe din partea oficialilor Italiei

Mesajele de condoleanțe din partea oficialilor Italiei, precum Giorgia Meloni, nu au întârziat să apară.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei

„Valentino, maestru incontestabil al stilului și eleganței și simbol etern al haute couture-ului italian. Astăzi, Italia pierde o legendă, dar moștenirea sa va continua să inspire generații întregi. Mulțumim pentru tot”, a transmis ea.

Matteo Salvini, vicepremierul Italiei

„Un maestru al eleganței, un simbol al geniului italian cunoscut în întreaga lume. Țara noastră a pierdut un lider absolut în materie de stil și creativitate, inimitabil și de neînlocuit. O rugăciune”, a transmis el.

Antonio Tajani, ministrul italian de Externe

„Odată cu Valentino Garavani, Italia a pierdut o figură de seamă din lumea modei. Talentul său a adus designul italian pe podiumurile internaționale, transformându-l într-un simbol al stilului, creativității și prestigiului. Moștenirea sa va rămâne în istorie. El lasă în urmă un simbol al designului italian, care a făcut din țara noastră un lider mondial în excelență și a cărui viziune și creativitate au iluminat prezentările de modă din fiecare oraș. Transmitem condoleanțe sincere familiei sale, celor dragi și tuturor colegilor săi”, a transmis el.

