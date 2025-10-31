Accident grav pe un drum din Dâmboviţa, în care au fost implicate 5 maşini. Patru oameni au fost duşi la spital

Incidentul rutier a avut loc pe raza comunei Gura Ocniței, spre municipiul Moreni, aflat în în NE-ul jud. Dâmbovița. Sursa foto: Amator

Un grav accident a avut loc vineri seara pe un drum din judeţul Dâmboviţa şi, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, au fost implicate cinci autoturisme. În urma incidentului rutier, patru oameni au fost răniţi, iar pentru doi dintre ei au rămas încarceraţi. Poliţiştii au deschis o anchetă ca să afle circumstanţele în care s-a produs accidentul.

Accidentul violent din această seară s-a produs pe DJ 720, pe raza comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița. În fotografiile făcute de un martor al incidentului se văd câteva dintre autoturismele avariate.

Zona în care a avut loc incidentul rutier a fost asigurată de pompierii Detașamentelor Moreni și Târgoviște, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. De asemenea, la fața locului au fost mobilizate trei echipaje SAJ Dâmbovița pentru cele patru persoane rănite.

"(...). În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, dintre care două au fost încarcerate. Pompierii au acționat pentru extragerea acestora din autoturisme și predarea lor echipajelor medicale. Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare", a transmis ISU Dâmbovița.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

"La data de 31 octombrie, în jurul orei 18:15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 720, în comuna Gura Ocniței. Din primele date, s-ar fi produs o coliziune între cinci autoturisme", au precizat oficiali din cadrul IPJ Dâmbovița.