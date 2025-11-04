Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud. Un rezervor cu 1.000 de litri de motorină s-a răsturnat

Două mașini s-au ciocnit, marţi, într-o benzinărie din judeţul Bistriţa-Năsăud. În urma impactului, o mie de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin aflat în remorca unuia dintre vehicule, potrivit Agerpres.
”Un echipaj de pompieri şi un echipaj de prim ajutor SMURD si SVSU Teaca intervin la un accident rutier în localitatea Teaca. Din primele informaţii în accident sunt implicate două persoane conştiente şi cooperante.
”În urma accidentului rutier s-a răsturnat o cantitate de aproximativ 1000 l de motorină dintr-un bazin aflat in remorca unuia dintre autoturismele implicate în accident, pe suprafaţa amplasamentului din staţia de carburant”, au mai precizat pompierii.
Pompierii militari au intervenit la locul accidentului pentru limitarea efectelor poluării.