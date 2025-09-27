Acţiune amplă de control în domeniul jocurilor de noroc, la nivel naţional. În 5 luni, s-au dat amenzi de peste 4 milioane de lei

Vlad Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a transmis că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, instituţia sa a desfășurat o acțiune amplă de control la nivel național, în sălile de jocuri de noroc.

"Echipe mixte de inspectori au verificat simultan, fără informații prealabile, în sistem de control încrucișat, mai multe săli de jocuri de noroc, având ca obiective principale:

verificarea respectării procedurilor de autoexcludere a jucătorilor;

depistarea prezenței minorilor în sălile de jocuri de noroc

⁠identificarea mijloacelor de joc operate pe piața neagră;

Verificările au avut loc și în Capitală, în zone precum Militari, Crângași și Gara de Nord.

Sub mandatul noii conduceri, în ultimele cinci luni, controalele desfășurate la nivel național au generat rezultate semnificative: peste 5.000 de acte de control, 140 de aparate de joc confiscate, sancțiuni de peste 4.000.000 de lei, 28 de licențe revocate, 3 platforme online suspendate și peste 30 de plângeri penale depuse.

Controalele din această seară fac parte dintr-un plan de acțiune, coordonat direct de președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, pentru a asigura respectarea legislației, transparența instituțională și protecția persoanelor vulnerabile.

ONJN rămâne angajat în combaterea pieței negre și în promovarea unui cadru sigur și responsabil pentru jocurile de noroc din România. Instituția încurajează comunitatea să sesizeze, prin WhatsApp: 0761 890 899, nu doar cazurile legate de locații clandestine sau platforme nelicențiate, ci și situațiile în care minorii au acces în locații fizice ori nu este respectată procedura de autoexcludere", potrivit comunicatului ONJN.