Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei

Actrița Adriana Trandafir a fost victima unei fraude bancare care i-a provocat un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei, potrivit surselor Antena 3 CNN. Cinci tineri au intrat în posesia datelor bancare ale artistei și au efectuat aproape 200 de tranzacții financiare fără acordul acesteia.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cu exactitate modul în care suspecții au obținut datele cardului folosit de actriță. Această pistă este în continuare verificată în cadrul investigației.

Polițiștii Capitalei au desfășurat, pe 23 iunie 2026, o amplă operațiune în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, unde au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară într-un dosar care vizează infracțiuni informatice.

Și-au cumpărat haine, mâncare și cosmetice cu banii actriței

Conform informațiilor obținute de Antena 3 CNN din surse apropiate anchetei, suspecții ar fi folosit banii retrași fraudulos pentru achiziționarea de produse cosmetice, haine și alimente, dar și pentru plata unor curse de ride-sharing.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 7 ianuarie – 20 februarie 2026, trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, ar fi obținut datele bancare ale unei femei în vârstă de 70 de ani și ar fi efectuat aproximativ 200 de tranzacții frauduloase. Prejudiciul estimat se ridică la 13.000 de lei.

La percheziții au participat polițiști ai Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și de polițiști și jandarmi din județul Teleorman.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore

Cei cinci suspecți au fost depistați și conduși la audieri. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Anchetatorii subliniază că perchezițiile domiciliare reprezintă un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală pentru administrarea probelor și că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.