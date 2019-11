Adolescentă violată într-un ritual satanic. Procurorul de caz, dezvăluiri în exclusivitate la Antena 3: „Asistenta” șefului sectei are 15 ani

foto- Pexels

Descoperirea de la Giurgiu, unde o adolescentă a fost drogată și violată într-un ritual satanic, i-a îngrozit chiar și pe anchetatori. Procurorul de caz, Cătălin Marcău, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că este foarte posibil ca cercetările să se extindă, căci infracțiunea de pornografie infantilă a luat o amploare pe care anchetatorii nu au bănuit-o inițial.

”În urma plângerii am efectuat cercetarea la fața locului și când am ajuns acolo ne-am îngrozit că am ajuns într-o capelă satanistă. (...) Este foarte posibil sa se extinda cercetarile pentru ca infracțiunea de pornografie infantilă a avut o amploare pe care nu am bănuit-o de la începutul cercetărilor”, a spus procurorul de caz.

”Satanismul nu e o infracțiune în sine. Numai că, aici, sub masca unui sex inițiatic, acesta s-a transformat în pornografie infantilă. (...) Nu numai victima are nevoie de ajutor, ci și suspectii din dosar au nevoie de consiliere. Asistenta șefului sectei are 15 ani și patru luni”, a mai precizat procurorul de caz, la Antena 3.

O fată de 16 ani a fost violată de un tânăr de 25 după un ritual satanic şi după ce a fost drogată. Fata si-a recăpătat cunoştinţa abia a doua zi, când s-a trezit singură pe o saltea incinerată, într-o clădire abandonată. Violul a fost filmat de o altă fată, prezentă și ea la ritual.

Potrivit procurorilor DIICOT, bărbatul a fost reținut sub acuzația de pornografie infantilă și viol.