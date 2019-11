Adrian Năstase, analiză la rece: Ce se ascunde de fapt în spatele invocării exagerate a fake news-urilor?

Fostul premier Adrian Năstase face o analiză la rece a ceea ce se întâmplă în aceste zile pe scena politică. Acesta spune că invocarea exagerată a fake news-urilor ascunde de fapt subiectul „nu vreau dezbatere”.

„Iohannis a spus că este in război cu PSD, Deoarece războiul este, de obicei, o intreprindere bilaterală, bănuiesc că si PSD este in război cu Iohannis. S-a iesit deci din cadrul unor dezbateri (???) civilizate.

In aceste conditii, dezinformarea devine o arma acceptată. Inclusiv fake-news-urile.

De aceea, nu stiu cum as putea să-i consolez pe Prelipceanu, pe invitatii lui dar si pe Batistuță, care, in fiecare seară se lamentează pe tema asta.

PS 1 Poza anexată este, probabil, un fake news. Nu pot să-mi inchipui că cel care ii lustruieste zilnic pantofii lui Iohannis ar fi putut participa la un eveniment PSD.

PS 2 In opinia mea, invocarea exagerată a fake-news-urilor este o incercare de a acoperi subiectul „nu vreau dezbatere”. O diversiune. La fel s-a incercat si cu scoaterea pe piata a filmuletului despre „Colectiv”. Sau cu reincălzirea, acum, a subiectului 10 august 2018. Cristian Pirvulescu, spre exemplu, este profesor, chiar doctor in meseria asta. In 2004, a fost parte a diversiunii „fraudarea alegerilor din turul unu”. Acum merită să fie invitat la cenaclul de la BCU”, scrie Adrian Năstase pe blogul personal.