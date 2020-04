Adrian Năstase explică de ce au intrat în țară peste 1 milion de români din diaspora

"În concret, in fiecare tara, lucrurile se vad diferit. Chiar daca terminologia politica utilizata este asemanatoare.

In Romania, au fost mai multe etape. Prima, la inceputul anului, atunci cand obiectivul principal era realizarea alegerilor anticipate. Evident, in acel context, voturile celor din diaspora erau importante iar masurile de control la frontiera nu trebuiau sa-i enerveze.

Astfel s-a ajuns la intrarea in tara a peste 1 milion de persoane, venind din zone de risc si intrate fara un control riguros. „Baletul” initial intre rigoare si permisivitate a determinat cresterea exponentiala a imbolnavirilor. Aceste lucruri au devenit mai evidente in ultimile saptamani iar situatia din orase precum Suceava au dus la adoptarea unor masuri mai dure.

Apropierea Sarbatorilor de Pasti genereaza noi probleme. Autoritatilor au, din nou, o dificultate in a trata presiunea de la frontiera a celor care vor sa-si viziteze rudele. „Fratii nostri”, „compatriotii nostri” sunt anuntati ca daca vin in tara vor fi bagati 14 zile in carantina, inainte de a merge acasa. E adevarat, prioritatea politica a alegerilor anticipate s-a evaporat.

Nu vreau sa se creada ca nu apreciez eforturile facute la MAI, Ministerul Sanatatii sau MAPN in batalia cu flagelul coronavirusului dar vreau sa subliniez ca intarzierea in luarea unor decizii a avut la baza marunte ratiuni politico-electorale.

Ramane, in continuare, tentatia unor initiative politice populiste si cea a gasirii unor „tapi ispasitori” in afara tarii", a spus Adrian Năstase.

