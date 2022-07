Adrian Năstase, după moartea fostului ambasador Nicolae Ecobescu: "A fost un mentor pentru mulţi diplomaţi"

"Se implinesc 160 de ani de la infiintarea, in 1862, a unui minister, unificat, al Principatelor, sub denumirea de „Departament al Trebilor Străine si de Stat”. De fapt, in urma alegerii lui Alexandru Ioan Cuza, ca domnitor al Principatelor, se creaseră structuri de politica externă atât in Moldova, cât si in Tara Românească. Si, in definitiv, chiar după Regulamentele organice existau astfel de oficii.

In ceea ce priveste diplomatia românească, probabil că, fără a stabili o dată de inceput, ea a functionat cu mult timp inainte si in forme diverse.

Printr-o ciudată coincidentă, tot astăzi, a plecat dintre noi ambasadorul Nicolae Ecobescu, eminent diplomat, cu o carieră impresionantă in politica externă românească si in activitatea academică din tară.

L-am cunoscut in urmă cu peste 40 de ani la ADIRI iar, in mandatul meu la externe, a fost unul dintre sfătuitorii mei. Tot atunci, i-am incredintat conducerea IRSI (Institutul român de studii internationale), pe care il creasem.

Nicolae Ecobescu, diplomat de carieră şi fost ambasador al României, s-a stins din viaţă la 91 de ani

De-a lungul anilor, ne intâlneam pentru a-mi sugera initiative de politică externă. A fost unul din membrii fondatori ai Fundatiei Europene Titulescu, apoi membru de onoare, primind si premiul „Nicolae Titulescu” pentru ampla colectie de documente (13 volume) pe care a publicat-o, sub egida Fundatiei – „România. Supravietuire si afirmare prin diplomatie in anii războiului rece”.

A fost un mentor pentru multi diplomati. Si-a slujit tara in toate anotimpurile politice si acum, la 90 de ani, a plecat lăsându-ne să reflectăm la felul in care putem, la rândul nostru, să contribuim la „supravietuirea si afirmarea României” in noul Război rece.

Dumnezeu să-l odihnească! Condoleante familiei!", a scris Adrian Năstase.