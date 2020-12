Adrian Năstase, veste extrem de tristă: 'Dumnezeu să-l odihnească!'

"A murit Gheorghe Lupes, un distins diplomat cu care am lucrat, ani la randul, in Ministerul de externe si, ulterior, in Casa Titulescu. Dumnezeu să-l odihnească!

Adaug si comunicatul Fundatiei Europene Titulescu:

'Fundația Europeană Titulescu anunță, cu profund regret, trecerea în neființă a domnului Gheorghe Lupeș, Secretar executiv al Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.).

Diplomat de carieră, Gheorghe Lupeș s-a născut la 23 decembrie 1940, în localitatea Poduri, jud. Bacău. A fost absolvent al Institutului Politehnic din București și a urmat cursuri postuniversitare de relații internaționale și comerț exterior. În 1965, a intrat în Ministerul afacerilor externe și a activat în misiuni diplomatice la Belgrad, Washington, Lusaka, Harare și Bratislava. Între 1990 – 1992 a condus Direcția Africa din cadrul ministerului iar în 1994 a fost numit consul general al României la New York. În 2007 a fost ales Secretar executiv al A.D.I.R.I. A fost un bun cunoscător al limbilor engleză, franceză, sârbo-croată și rusă și a publicat numeroase articole pe teme de relații internaționale. În cadrul reuniunilor săptămânale ale Asociației pe care a coordonat-o in ultimii ani, a inițiat dezbateri privind subiectele de actualitate ale lumii contemporane, fiind un promotor activ al unei diplomații profesioniste, implicate și competente.

Fundația Europeană Titulescu transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.'