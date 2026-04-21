Aeroportul Henri Coandă: stația de autobuz „Sosiri” nu va mai funcționa din 22 aprilie. Ce alternativă au călătorii

Publicat la 16:29 21 Apr 2026 Modificat la 16:29 21 Apr 2026

Începând de miercuri, 22 aprilie, autobuzele liniilor 100 și 442 nu vor mai opri în stația „Aeroport Henri Coandă Sosiri”.

Anunțul a fost făcut marți de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI). Decizia vine pe fondul lucrărilor aflate în desfășurare în zona terminalului de sosiri al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Potrivit comunicatului TPBI, „măsura intră în vigoare începând de miercuri, 22 aprilie 2026, iar de la această dată și până la finalizarea lucrărilor, vehiculele liniilor 100 și 442 vor opri doar în stația comună «Aeroport Henri Coandă Plecări», care va fi redenumită «Aeroport Henri Coandă»”.