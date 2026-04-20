Aeroportul Henri Coandă va avea autogară. Când încep lucrările

Publicat la 12:28 20 Apr 2026 Modificat la 12:32 20 Apr 2026

Aeroportul „Henri Coandă”. / FOTO: Profimedia Images

Proiectul pentru autogara de la Aeroportul „Henri Coandă” a intrat în faza de implementare, a anunțat luni Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. CNAB va primi, în termen de 60 de zile, studiul de fezabilitate, după care va începe etapa de construire.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a început implementarea proiectului pentru realizarea unei autogări la Aeroportul „Henri Coandă”, prin finalizarea licitaţiei de achiziţie a studiilor de fezabilitate privind „Amenajarea infrastructurii de transport pentru staţie îmbarcare/debarcare pasageri la AIHCB””, informează luni CNAB.

Potrivit sursei citate, Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti traversează în prezent o perioadă de ample modernizări, atât în ceea ce priveşte suprafaţa de mişcare a aeronavelor, terminalele de pasageri, dar şi a construcţiilor suport, necesare deservirii traficului aerian.

În contextul creşterii constante a numărului de pasageri care ajung la aeroport din alte localităţi, utilizând microbuze, autobuze sau autocare, amenajarea unei autogări dedicate devine o necesitate pentru asigurarea unor condiţii eficiente şi sigure de îmbarcare şi debarcare.

Zona special destinată operatorilor de transport rutier de persoane are aproximativ 4.300 mp şi se află în proximitatea Terminalului Plecări, în perimetrul adiacent parcării de pasageri, spre sensul giratoriu, astfel încât autocarele, microbuzele şi autobuzele să aibă acces rapid la peroanele autogării.

Staţia va deservi simultan minimum 6 autocare, 15 microbuze şi 2 autobuze şi va include spaţii dedicate pentru staţionarea în siguranţă a vehiculelor aflate în aşteptare.

Pentru confortul pasagerilor, autogara va fi prevăzută cu o sală de aşteptare.

Accesul autovehiculelor va fi gestionat prin sisteme automate, inclusiv bariere cu cititoare de numere de înmatriculare, afişaj electronic al locurilor disponibile şi supraveghere video pentru monitorizarea fluxurilor de acces şi a zonei de aşteptare.

În termen de 60 de zile, CNAB va primi studiul de fezabilitate, urmând ca imediat să înceapă etapa legală de construcţie propriu-zisă.