Alertă alimentară extinsă pentru alune cu aflatoxine: S-au găsit noi sortimente contaminate. Poze cu produsele și lista magazinelor

2 minute de citit Publicat la 11:12 06 Mai 2026 Modificat la 11:20 06 Mai 2026

Bol cu alune descojite și prăjite, lângă arahide în coajă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Alerta alimentară declanșată în 30 aprilie privind arahide contaminate cu aflatoxine a fost extinsă, după ce noi sortimente de alune au fost identificate ca neconforme, potrivit unui anunț transmis miercuri de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Și lista magazinelor care le-au vândut a fost actualizată. Clienții care le-au cumpărtat sunt sfătuiți să nu le consume.

Instituția informează că Metro Cash & Carry România a inițiat, din motive de protecție preventivă a consumatorilor, rechemarea mai multor produse din gama de arahide, subliniind că siguranța și calitatea alimentelor, precum și transparența față de clienți, reprezintă priorități esențiale.

Motivul rechemării îl constituie detectarea unor niveluri de aflatoxine peste limitele admise, substanțe toxice care pot reprezenta un risc pentru sănătate.

Produsele vizate de noua actualizare sunt:

– Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg), cod de bare 5948792056308, loturi: LA 347 (13.11.2026), LA 349 (27.11.2026), LA 350 (27.11.2026), LA 352 (18.12.2026), LA 353 (18.12.2026), LA 348 (21.11.2026)

– Fine Life Arahide decojite prăjite sărate (150 g), cod de bare 5941232410159, loturi: LG 347 (14.11.2026), LG 349 (28.11.2026), LG 348 (21.11.2026)

– Metro Chef Arahide decojite prăjite sărate (1 kg), cod de bare 5948792048396, loturi: LA 355 (14.11.2026), LA 356 (21.11.2026)

– Aro Arahide decojite prăjite și sărate (400 g), cod de bare 5948792032227, loturi: LA 357 (14.11.2026), LA 359 (28.11.2026), LA 360 (28.11.2026), LA 358 (21.11.2026), LA 362 (24.12.2026)

– Fine Life Arahide decojite prăjite sărate (50 g), cod de bare 5941232407890, loturi: LG 339 (28.11.2026), LG 338 (21.11.2026)

– Metro Chef Arahide decojite, crude (1 kg), cod de bare 5948792042493, loturi: LA 342 (01.03.2027), LA 343 (07.03.2027), LA 344 (14.03.2027), LA 341 (21.02.2027), LA 345 (21.03.2027)

› Vezi galeria foto ‹

Consumatorii care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume. Acestea pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry România până la data de 30 mai 2026, contravaloarea urmând să fie restituită integral.

Rechemarea vizează toate unitățile rețelei din țară, inclusiv cele din București (Băneasa, Berceni, Militari, Pallady, Voluntari), dar și din orașe precum Arad, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara sau Brașov.

Alerta inițială din 30 aprilie, semnala retragerea unor loturi dintr-un sortiment de arahide, din anumite magazine.

Ce sunt aflatoxinele și de ce sunt periculoase pentru sănătate

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri care pot contamina cerealele, nucile și semințele, inclusiv arahidele, mai ales atunci când sunt păstrate în condiții necorespunzătoare de umiditate și temperatură.

Aceste toxine sunt periculoase pentru sănătatea umană deoarece pot afecta ficatul și, în cazul expunerii îndelungate sau în cantități mari, sunt asociate cu un risc crescut de boli grave, inclusiv cancer hepatic.

Sunt considerate printre cele mai puternice substanțe genotoxice și cancerigene.

Din acest motiv, există limite stricte de siguranță în alimente, iar depășirea acestora duce la retragerea produselor de pe piață.