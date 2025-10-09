Alertă în Craiova. Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la oameni să sune la 112 dacă îl văd

La momentul evadării, individul purta un tricou alb și pantaloni negri. Foto: Poliția Română

Este alertă în Craiova și în localitățile limitrofe, după ce un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției. Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, era reținut în baza unui mandat european de arestare pentru jaf armat. Individul se afla în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj când a reușit să evadeze. Poliția face apel la populație să sune la 112 dacă îl vede și, în niciun caz, să nu încerce să se apropie de el.

„Individul este considerat periculos”, a transmis Poliția Română. Acesta ar fi reușit să se facă nevăzut pe o stradă din apropierea sediului IPJ Dolj.

La momentul evadării, individul purta un tricou alb și pantaloni negri. Bărbatul are 1,90 m, constituție atletică, ochi căprui, păr șaten tuns scurt și poartă barbă.

„Forțe de ordine din Craiova și localitățile limitrofe au fost mobilizate pentru capturarea lui, iar polițiștii fac apel la populație: nu încercați să vă apropiați de persoană, ci sunați imediat la 112 dacă o vedeți!”, a precizat Poliția Română.