Alex Florența: Se anchetează modul în care armele şi banii lui Potra au intrat în România. Evident că a avut sprijinul unor funcționari

O parte din armele și muniția găsite acasă la Horațiu Potra. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Procurorul general al României, Alex Florența, a anunțat că autoritățile de resort anchetează modul în are au intrat în România armele şi sumele mari de bani găsite în locuința lui Horațiu Potra.

”Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza, din prisma datelor pe care deja le avem, modul în care acest armament și nu numai, ci și sumele de bani depistate la el la acel moment, au intrat în România pentru a fi folosite.

Nu este la Parchetul General în momentul de față acest dosar, tocmai pentru a putea analiza toată conjunctura în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite ulterior de gruparea de mercenari", a declarat Alex Florenţa într-un interviu one2one pentru Europa Liberă.

Procuror general: Mai mult ca sigur că Potra a avut o "zonă de sprijin" în aeroport

"În mod evident acest armament, când a fost introdus în țară, a fost introdus cu sprijinul probabil al unor funcționari de la aeroportul care era folosit de către grupare (...) Este mai mult ca sigur că au avut o zonă de sprijin în aeroport.

Sunt elementele pe care în momentul de față le analizăm într-o anchetă separată.

Facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv numărul de zboruri efectuate dinspre Congo înspre România, pe Aeroportul Sibiu, și persoanele care erau implicate în derularea acestor zboruri, pentru a avea tabloul complet (...)", a adăugat el.

Ministerul Justiției a anunțat, la sfârșitul lunii septembrie, că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra, a fiului său și a încă unei rude apropiate a mercenarului.

Cei trei sunt în prezent în custodia instituțiilor de resort din Emirate, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

Potra și Georgescu, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Apropiat al fostului candidat prezidențial pro-rus Călin Georgescu, Potra face, din 28 februarie anul curent, obiectul unui mandat de arestare emis în lipsă pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins pe 10 octombrie, solicitarea avocaților lui Potra de a anula mandatul de arestare în lipsă.

Pe 16 septembrie, mercenarul a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.