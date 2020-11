Alexandru Arșinel despre Draga Olteanu Matei: N-am să uit că a renunțat la aplauze ca să mă împingă pe mine pe scenă

"A fost o actrița foarte mare, o persoană foarte deosebită cu o înzestrare pentru meseria asta a noastră extraordinară.", a spus Alexandru Arșinel, gâtuit de emoție la aflarea veștii triste despre moartea actriței.

Acesta a povestit despre momentul în care Draga Olteanu Matei s-a mutat la Piatra Neamț, unde a fondat compania teatrală pentru actori neprofesionişti ″Teatrul Vostru″.

"Era actrița, era creatoare de scenarii, artista de film, îndrumătoare în domeniul teatrului. Ea s-a retras la Piatra Neamț unde a format o echipa de teatru, cu care a participat la diferite concursuri. Președinta Festivalului de Umor "Grigore Vasiliu Birlic", de la Fălticeni.

S-a retras într-o zona a țării, Moldova, iubitare de teatru și iubitoare de Dragă Olteanu. Ea a fost foarte iubita în Piatra Neamț de către publicul de acolo, de către forul conducător pe care l-a sprijit cât a stat acolo."

"O mare actrița…Am avut bucuria să joc alături de Dumneaei. N-am să uit că a renunțat la aplauze să mă împingă pe mine pe scenă că să acaparez succesul. De o generozitate extraordinară.

O mare animatoare de teatru. Un om deosebit. Te gândești de fiecare dată să spui ceva special că să încurci pe toată lumea. N-ai ce să spui, decât că a fost o foarte mare actrița. Ce să inventezi despre Dragă Olteanu? Ea era așa cum era, era imensă!"

Acesta și-a exprimat regretul față de dispariția în ultimii ani a unor mari actori ai scenei românești de teatru: "E o mare pierdere, pe linia marilor pierderi din ultimii ani. Mari actori, artiști, dispar ușor ușor."

Alexandru Arșinel a amintit și despre emisiunile de la Antena3 în care marea actriță a fost invitatul principal: "Și Antena3 a realizat o serie întreagă de emisiuni cu ea. Un gest deosebit de frumos și prețios", a apreciat acesta.

"Asta e frumusețea Crăciunului. Eu am rămas cu ce am apucat din copilărie și o bună perioadă până la sfârșitul războiului. Era o magie, era ceva în aer, plutea ceva înmiresmat, mirosea a brad, a pădure, a mandarine. Așa de bine se îmbina mireasma mandarinelor cu cea a bradului și abia așteptam prima zi de Crăciun să vedem ce ne pune Moș Crăciun sub brad.

Seara de Ajun era încântătoare, erau colindători mulți, care cântau colindele noastre adevărate. Sigur că în timp toată lumea trebuie să-și găsească niște colinde specifice timpului lor. Dar colindele acestea moștenite, care au început să fie uitate, erau nespus de frumoase și e păcat să le lăsăm să dispară", a povestit Draga Olteanu Matei.

„Eu stau ascunsă la Piatra-Neamț, mă uit la munți, ascult păsărelele, am un trandafir superb în fața ferestrei, trăiesc, respir. Eu merg spre uitare. Să o mai ia și ăștia tineri din loc.

Publicul care m-a făcut pe mine actriță, dacă nu ar fi fost el, publicul care ne iubește. Care nu știe ce să ne mai ofere. Îi simt aproape, îi simt plecați de mult, oamenii ăștia ne-au dat putere. E meritul publicului și talentului pe care ți-l dă Dumnezeu."

Actriţa Draga Olteanu Matei a încetat din viaţă, noaptea trecută, la spitalul judeţean "Sfântul Spiridon" din Iaşi, după câteva zile în care medicii au încercat să facă totul pentru a o salva.

Actriţa, care avea 87 de ani, a ajuns la Iaşi vineri după-amiază în stare gravă, cu hemoragie digestivă masivă, fiind trasportată de la Spitalul din Piatra Neamţ.

Vârsta înaintată şi starea critică în care pacienta a ajuns la Iaşi i-au determinat încă de la început pe medici să fie rezervaţi în privinţa pronosticului clinic.