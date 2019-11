Alexandru Arșinel, spectacol aniversar în ziua votului. "E o zi foarte importantă pentru noi, românii. Astăzi aveți toate libertățile să alegeți ce vă doriți"

Foto: captură Antena 3

În ziua votului, Alexandru Arșinel se pregătește pentru spectacolul din această seară, un spectacol aniversar. Au trecut 60 de ani de când actorul încântă generații întregi de români, iar acum sărbătorește această perioadă de timp petrecută pe scenă.

"Românii s-au simțit făcuți de râs uneori, dar cu siguranță simțul umorului nu l-au pierdut niciodată. Astăzi aveți toate libertățile să nu mai fiți cârcotași și să alegeți fix ce vă doriți. Azi aveți toate libertățile, e o zi foarte importantă pentru noi, românii", a spus Arșinel.

Actorul și-a amintit și ce făcea în urmă cu 30 de ani. "Pregăteam spectacolul de Revelion, la radio, și în clipa în care am ajuns acolo se adunase o mulțime de oameni și au început să strige la cei cunoscuți, inclusiv la Arșinel, să vină să le vorbească de undeva. Și atunci, băieții de la radio au instalat o stație în față, unde se adunase o mare de oameni, și am încercat să le vorbim. Nu știu dacă am apucat să spun zece cuvinte pentru că mi-au venit lacrimile. Am revenit apoi și le-am mulțumit pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat".