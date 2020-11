Ambasadorul SUA: România, primul stat aliat NATO care va instala propriul sistem de apărare cu HIMARS

"In doar cateva luni, Romania va receptiona propriile sisteme de aparare cu rachete HIMARS si va deveni primul stat aliat din NATO care si va desfasura in teritoriu aceste echipamente testate in teatrele de operatiuni si garantate de succesele avute in actiunile purtate. Astfel, prin incorporarea sistemului HIMARS in strategia de aparare, Romania isi va consolida pozitia de garant al securitatii Europei, pe frontiera de est si in bazinul Marii Negre", a declarat Adrian Zuckerman.

Potrivit ambasadorului SUA, prin această achiziție sectorul de apărare al industriei și economiei românești va renaște.

"Sistemul HINMAR este un element adecvat in strategia de modernizarea structurilor de aparare, alaturi de planurile de inzestrare pentru fortele terestre, aeriene si navale, precum achizitia avioanelor F16, de rachetele Patriot, a capacitatilor de aparare antisubmarin, sau de colaborarea cu personalul militar american.

SUA recunosc rolul Romaniei ca aliat de baza in zona Marii Negre si pe flancul de est al Europei si faptul ca va continua sa-si dezvolte capacitatea de aparare in ritm sustinut, a teritoriului national si a regiunii Marii Negre. Asa dupa cum se stie, tarile noastre au semnat recent un plan pe 10 ani pentru colaborare pe baza caruia va continua sa fie asigurat necesarul resurselor militare si al pregatirii pentru aparare. Azi suntem, de asemenea, martorii renasterii sectorului de aparare al industriei si economiei romanesti, pentru ca o Romanie puternica inseamna o Europa puternica", a adăugat Adrian Zuckerman.