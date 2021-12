Analist economic: ”2022 va fi un an greu. România nu are bani”

Mircea Coșea consideră că implementarea unei astfel de măsuri ar însemna crearea unei echipe care s-ar susține prin costuri ridicate, dar și că se impune o analiză din punct de vedere al moralității, care să ia în considerare situația financiară a românilor.

„Teoretic, domnul Florin Cîțu are dreptate. Orice venit trebuie impozitat. Însă economia este o știință care se referă la viețile oamenilor. În momentul de față trebuie să avem în vedere faptul că avem o creștere mai rapidă a prețurilor, ceea ce înseamnă o scădere a puterii de cumpărare, mai mult, o scădere a calității vieții, pentru că pierdem foarte multe lucruri pe care le considerăm normale într-o țară UE. (...)

În aceste condiții trebuie gândit cu foarte mare atenție dacă trebuie să impozităm orice venit în orice formă. În aceste condiții va trebui să existe o evidență foarte clară. (...)

Vor fi cheltuieli foarte mari pentru crearea unui corp de experți care să analizeze și să inventarieze veniturile. În al treilea rând, e o chestiune a moralității economice. Ce facem în această etapă? Dăm voie oamenilor să muncească mai mult pentru a câștiga mai mult și a trăi mai bine, sau îi sufocăm cu impozite? În spatele acestei afirmații a domnului Cîțu stă o realitate pe care nu putem să o negăm, și anume că România nu are bani. Bugetul României este cât se poate de fragil, 2022 va fi un an greu, în care inflația va scădea. În țară nu am creat niciun fel e condiții pentru ca producția internă și locurile de muncă bine plătite să ducă la o colectare mai bună a bugetului. În 2022, eu cred că la începutul trimestrului 2 vom intra într-o sărăcie care va afecta nu numai populația defavorizată, va afecta clasa mijlocie”, a spus Mircea Coșea.

