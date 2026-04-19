Anda Filip devine prima femeie secretar general al UIP. SNSPA: „Deschide noi perspective pentru influența diplomatică a țării noastre”

Românca Anda Filip a fost aleasă secretar general al Uniunii Interparlamentare (UIP), devenind astfel prima femeie care ocupă acest post în cei 137 de ani de istorie ai organizației. Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) i-a transmis felicitări pentru această realizare remarcabilă. „Alegerea sa reprezintă o recunoaștere a excelenței profesionale, a dedicării și a contribuției sale de peste trei decenii în domeniul relațiilor internaționale și al diplomației parlamentare”, a transmis SNSPA.

„Doamna ambasador Anda Filip a obținut o victorie clară în primul tur al scrutinului, cu 72% din voturile exprimate de parlamentele membre, devenind prima femeie din istoria de peste 137 de ani a Uniunii Interparlamentare care ocupă funcția de secretar general, precum și primul reprezentant din Europa de Est care accede la această poziție”, a transmis SNSPA.

„Alegerea doamnei ambasador Anda Filip în funcția de secretar general al Uniunii Interparlamentare reprezintă o realizare excepțională și un motiv de mândrie pentru comunitatea SNSPA. Anda Filip a absolvit SNSPA în anul 1992, în cadrul primei promoții a Școlii – ceea ce eu numesc “promoțiile de aur” ale SNSPA. Parcursul său profesional confirmă valoarea formării academice oferite de universitatea noastră și demonstrează impactul pe care absolvenții SNSPA îl pot avea la cel mai înalt nivel internațional.

Obținerea acestei funcții de către un profesionist român subliniază angajamentul activ al României pe scena internațională și deschide noi perspective pentru influența diplomatică a țării noastre”, a susținut rectorul fondator al SNSPA, prof. univ. dr. Vasile Secăreș.

Cu o experiență de peste 35 de ani în domeniul relațiilor internaționale, doamna ambasador Anda Filip are o carieră solidă în diplomația românească și în cadrul Uniunii Interparlamentare, unde activează de peste două decenii.

În perioada 2003-2011, a fost Observator Permanent al UIP pe lângă ONU la New York, iar din anul 2011 ocupă funcția de Director pentru Parlamentele Membre și Relații Externe. Anterior, a deținut funcții relevante în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv purtător de cuvânt, consilier ministerial la Ambasada României la Washington D.C. și ambasador reprezentant permanent al României pe lângă ONU la Geneva.

Uniunea Interparlamentară este organizația globală a parlamentelor naționale, reunind 183 de parlamente membre și 15 membri asociați. Fondată în 1889, organizația are o tradiție de 137 de ani în promovarea dialogului parlamentar, a păcii, democrației și drepturilor omului, fiind un pilon esențial al cooperării multilaterale la nivel mondial.