Angajata unei case de amanet din Timişoara a fost reţinută după ce s-a descoperit că fura bijuterii din aur şi, ulterior, le amaneta

În prezent, femeia se află la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Hunedoara. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Angajata unei bijuterii din Timişoara a fost reţinută de poliţişti pentru delapidare, după ce a sustras, în repetate rânduri, aproape un kilogram de obiecte din aur, pe care le-a amanetat ulterior, potrivit Agerpres.

"Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, de către reprezentantul unei case de amanet din municipiul Timişoara, că în perioada 3 - 10 octombrie, din seiful societăţii ar fi fost sustrase bijuterii din aur, în cantitate de aproximativ un kilogram.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că o angajată a societăţii comerciale, o femeie de 33 de ani, ar fi sustras în mod repetat obiecte din aur, pe care ulterior le-ar fi amanetat la diferite unităţi din municipiul Timişoara", arată, miercuri, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Femeia a fost depistată de poliţişti, iar în urma probatoriului administrat în cauză, faţă de aceasta s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru delapidare în formă continuată.

Conform sursei citate, fosta angajată a casei de amanet a fost reţinută pentru 24 de ore şi introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Hunedoara, urmând ca cercetările să continue sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.