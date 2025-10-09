Cod galben de vânt pentru 17 judeţe, ploi, frig şi ninsori. Harta zonelor afectate

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting). Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat că 17 judeţe vor fi joi sub cod galben de vânt până spre seară, la ora 18:00. Potrivit meteorologilor, viteza la rafală poate ajunge la 70 km/h, iar în zonele de munte se va apropia de 100 km/h. Alte cinci judeţe, printre care se numără Caraş-Severin, Hunedoara şi Doj se află sub incidenţa acestei avertizări de tip nowcasting până la orele prânzului. Totodată, astăzi vor continua ploile în unele regiuni ale ţării, iar în zonele montane va fi lapoviţă şi ninsoare. Cei de la ANM au mai transmis că, azi, temperaturile minime coboară până la 3 grade Celsius.

Astăzi, în mai multe zone din România sunt anunţate ploi, dar, destul de slabe din punct de vedere cantitativ, iar de mâine, vremea se va face frumoasă. Dar, în timpul zilei de astăzi, vântul va continua să pună probleme în estul ţării, mare parte din Moldova, Dobrogea, dar şi estul Munteniei. Numeroase judeţe sunt sub avertizare de cod galben de vânt puternic până la ora 18:00. În aceste regiuni, viteza la rafală poate ajunge la 70 km/h. Temperaturile minime coboară până la 3 grade Celsius. Va fi lapoviţă şi ninsoare în zonele montane.

Sub incidenţa acestei avertizări de vânt de tip nowcasting se află şi estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, însă, acolo, viteza va fi ceva mai mare: până la 90 km/h. Ploi în estul, sud-estul, nordul şi centrul României. şi pe arii restrânse în restul ţării. Cod galben de vânt, valabil până la ora 18:00 în următoarele judeţe: Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Prahova, Covasna, Buzău, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraţi şi Constanţa.

"În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h", au anunţat cei de la ANM pe site-ul oficial al instituţiei.

Alte coduri galbene de vânt, valabile astăzi

Potrivit meteorologilor, în timpul zilei de azi, până la ora 12:00, vor fi Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h în mai multe zone din judeţele Dolj şi Mehedinţi.

în zona: Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Călărași, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;

Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Jiana, Pătulele, Cujmir, Breznița-Ocol, Salcia, Devesel, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Prunișor, Dârvari, Hinova, Burila Mare, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Pristol, Vânjuleț, Vrata, Poroina Mare, Rogova, Corlățel;

Pentru judeţul Suceava, dar şi zona de munte de peste 1.800 m este valabilă o avertizare de tip nowcastig de vânt puternic până la ora 11:00, au precizat oficialii de la ANM. Se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.

Iar pentru judeţele Caraş-Severin, Hunedoara şi zonele de munte de peste 1.800 m, până la ora 12:00, vor fi ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.

Prognoza meteo pentru joi, 9 octombrie

Pe de altă parte, din timpul zilei de joi, mercurul va începe să urce în termometre şi, în următoarele zile vom vorbi de maxime apropiate de cele normale pentru această perioadă în mare parte din ţară.

"Valorile de temperatură de astăzi vor fi cuprinse între 10 şi 20 de grade Celsius, iar în următoarele zile, maximele vor ajunge la 22 - 23 de grade, vremea frumoasă, aşadar.

Vor fi 19 grade Celsius la Craiova, Drobeta, în Bucureşti termometrele vor indica 18 grade, iar la Timişoara şi Oradea se vor înregistra 17 grade Celsius. De asemenea, la Constanţa şi Baia Mare, oamenii se vor bucura de o vreme frumoasă – mercurul va urca în termometre până la 16 grade, în Cluj-Napoca vor fi 15 grade Celsius, în timp ce la Sibiu şi Galaţi – 14 grade.

Cea mai mică temperatură de azi se va înregistra la Suceava, unde vor fi 10 grade, la Miercurea Ciuc se vor înregistra 11 grade Celsius, iar la Iaşi şi Braşov – 12 grade Celsius", a spus Andreea Vlaicu, prezentatoare meteo la Antena 3 CNN.