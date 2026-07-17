Antena 3 CNN, liderul incontestabil al televiziunilor de știri. „Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, a dominat audiențele serii

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

Ediția de aseară a emisiunii „Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, a reconfirmat poziția de lider a Antena 3 CNN, postul clasându-se pe primul loc între toate televiziunile de știri în fiecare sfert de oră al emisiunii, în intervalul 21:00–22:45.

Performanța cea mai spectaculoasă a fost înregistrată în prima parte a emisiunii. Timp de cinci sferturi de oră consecutive, între 21:00 și 22:15, Antena 3 CNN a avut singură o audiență mai mare decât audiența cumulată a tuturor celorlalte televiziuni de știri: România TV, Digi24, B1 TV, Euronews România și Realitatea Plus.

Cifrele demonstrează această performanță:

În fiecare dintre aceste intervale, Antena 3 CNN a fost urmărită de mai mulți telespectatori decât toate celelalte televiziuni de știri la un loc, confirmând interesul excepțional al publicului pentru ediția de aseară a emisiunii.

După ora 22:15, diferențele dintre competitori s-au redus, însă Antena 3 CNN și-a păstrat fără întrerupere poziția de lider, ocupând primul loc între televiziunile de știri în fiecare sfert de oră până la finalul emisiunii, la 22:45.

Performanța confirmă nu doar un vârf de audiență în debutul serii, ci și o audiență solidă și constantă pe întreaga durată a emisiunii, consolidând statutul „Sintezei Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, ca una dintre cele mai urmărite și influente emisiuni de analiză și dezbatere din România.

Tot în aceeași seară, ediția specială realizată de Andreea Sava a ocupat, la rândul său, primul loc în rândul televiziunilor de știri, în intervalul 19:00–21:00. Emisiunea a înregistrat o audiență medie de 4,43, aproape dublă față de principalul concurent, menținându-se pe tot parcursul intervalului la un nivel ridicat și înregistrând o evoluție ascendentă în a doua oră de emisie. Audiența a crescut de la 4,1 în primul sfert de oră la un vârf de 5,8 în intervalul 20:45–21:00, confirmând interesul constant și în creștere al publicului pentru ediția specială.

În cadrul ediției speciale realizate de Andreea Sava, precum și în timpul emisiunii „Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, Antena 3 CNN a difuzat un interviu cu președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, Sorin Grindeanu, unul dintre principalele momente editoriale ale serii.

Performanța înregistrată pe parcursul întregii seri s-a reflectat și în rezultatele generale ale stației. Pe publicul comercial 25–59 Urban, Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri atât pe întreaga zi (Whole Day), cât și în Prime Time (19:00–24:00), devansând toate celelalte posturi de știri.

Prin aceste rezultate, Antena 3 CNN își reconfirmă poziția de lider în rândul televiziunilor de știri din România și demonstrează, încă o dată, că marile subiecte de actualitate și invitații relevanți aduc în fața telespectatorilor cea mai puternică ofertă editorială din piața televiziunilor de news.