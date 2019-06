Anunț-bombă făcut de Loteria Națională, chiar înainte de extragerea de duminică

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 10,7 milioane lei (peste 2,26 milioane euro), în timp ce la Noroc este în joc o sumă de aproximativ 2,5 milioane de lei (aproximativ 529.000 de euro), informează Loteria Română.



Jocul Loto 6/49 are pentru tragerea de duminică un report de 1,28 milioane de lei (aproximativ 273.000 euro).



De asemenea, la Joker, categoria II-a, reportul este de peste 175.000 de lei (37.000 de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, se înregistrează peste 240.700 de lei (aproximativ 51.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc o sumă de peste 82.000 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, reportul depăşeşte 348.000 de lei (peste 73.600 de euro).



Potrivit Loteriei Române, la tragerea Loto 5/40 de joi, 13 iunie 2019, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 168.663,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţie din Drăgăşani, judeţul Vâlcea şi a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 şi o variantă la Super Noroc.



Duminică, 16 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce joi, 13 iunie, Loteria Română a acordat 14.541 de câştiguri în valoare totală de 748.227,43 lei.