Ce litere trebuie marcate obligatoriu pe anvelopele de iarnă. Amenzi de 2.900 de lei pentru cei care nu se conformează

Anvelopele trebuie marcate pentru a îndeplini cerințele de utilizare în condiții specifice de iarnă, iar cei care nu se conformează riscă amenzi de 2.900 de lei.

Sursa foto: pixabay

71,5% dintre români preferă anvelopele de iarnă și de vară, spre deosebire de cei care utilizează anvelopele de tip all season, potrivit unui studiu Arcoplast Anvelope.

Mai mult decât atât, mai mult de jumătate dintre aceștia cheltuie între 800 și 1.200 de lei pentru un set de patru anvelope. Aproape 58% achiziționează anvelope noi o dată la doi sau trei ani.

28,8% dintre participanții la sondaj au spus că alocă peste 1.200 de lei pentru cumpărarea unui set de 4 anvelope, în timp ce 18,2% au răspuns că sunt dispuși să cheltuiască între 600 și 800 de lei pentru același tip de produs.

Ce litere trebuie marcate pe anvelopele de iarnă

Reprezentanții RAR au explicat care sunt literele care trebuie să apară pe anvelope astfel încât să nu fiți amendați.

”Chiar dacă vremea încă este însorită în cea mai mare parte a țării, au început să circule deja informații menite să panicheze posesorii de autovehicule, așadar precizăm CLAR că NU există o dată limită pentru montarea acestor cauciucuri și că TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă – engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.

Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă în România prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006.

Este important de reținut că legea NU prevede o dată limită de la care autovehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarnă sau o temperatură minimă care să declanșeze procesul. Așadar, anvelopele specifice sunt necesare dacă mașina circulă pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de anotimp, iar de la momentul elaborării legii aceste prevederi nu au suferit modificări.

Registrul Auto Român precizează că denumirea “all seasons” este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația rutieră națională.

Vă recomandăm ca, înainte de a monta anvelopele, să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme accentuate de uzură.

Sancțiunea pentru lipsa anvelopelor adecvate, în condițiile specificate în lege, se pedepsește cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni (între 9 și 20 de puncte-amendă), adică între 1.305 și 2.900 de lei, dar se poate reține și certificat de înmatriculare al vehiculului.

Prin urmare, NU se aplică sancțiuni dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S”, scriu reprezentanții RAR pe o rețea socială.