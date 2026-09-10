Aparat dentar gratuit pentru elevi. Cine oferă suma necesară, care sunt condițiile și cum se procedează

Sprijinul financiar se acordă copiilor cu vârste între 12 și 17 ani. Foto: Getty Images

Copiii și adolescenții din București pot beneficia de aparat dentar gratuit pentru elevi, prin proiectul SMILE-2, derulat de Primăria Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). Programul oferă un sprijin financiar de până la 5.000 de lei pentru tratamente ortodontice cu aparate fixe, în limita numărului de beneficiari aprobat.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 346 din 29 august 2025. Bugetul total este de 5 milioane de lei pentru 1.000 de beneficiari: 200 în 2025 și 800 în 2026.

Elevii din București primesc aparat dentar gratuit prin programul Smile 2

Sprijinul financiar se acordă copiilor cu vârste între 12 și 17 ani, elevi ai unor instituții de învățământ de stat sau private din București, care au nevoie de tratament ortodontic cu aparat fix.

Suma maximă este de 5.000 de lei pentru un beneficiar, respectiv cel mult 2.500 de lei pentru fiecare arcadă. În pachetul de servicii decontat sunt incluse consultația inițială pentru evaluarea arcadei, planul de tratament, aparatul ortodontic fix metalic și aplicarea acestuia, precum și primul control ortodontic după montare.

Banii nu sunt acordați direct părinților. Sprijinul financiar este decontat de ASSMB către unitățile medicale de specialitate afiliate proiectului, alese de beneficiar. Dacă valoarea serviciilor depășește suma aprobată, diferența este suportată de familie.

Programul se acordă o singură dată pentru fiecare beneficiar, iar dosarele eligibile sunt aprobate în ordinea înregistrării online, în limita numărului de locuri disponibile.

Care sunt condițiile

Pentru a beneficia de sprijin, copilul trebuie să fi împlinit 12 ani, dar să nu fi împlinit 18 ani la data înscrierii, să fie elev al unei instituții de învățământ de stat sau privat de pe raza municipiului București și să îndeplinească cerințele medicale pentru tratamentul ortodontic.

O condiție importantă se referă la domiciliu. Părintele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în București, obținută cu cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii.

De asemenea, copilul nu trebuie să se afle deja, la momentul includerii în proiect, în tratament ortodontic cu aparat fix, cu excepția disjunctoarelor. Părintele sau reprezentantul legal nu trebuie să aibă datorii la bugetul local al sectorului de domiciliu sau reședință.

Eligibilitatea medicală nu este automată. Copilul trebuie să fie evaluat mai întâi în cadrul Rețelei Cabinetelor Stomatologice Școlare a ASSMB, iar ulterior un medic specialist sau primar în ortodonție dintr-o unitate medicală afiliată trebuie să elibereze indicația medicală pentru aplicarea aparatului fix.

Cum trebuie să procedezi pentru a beneficia de aparat dentar gratuit

Înscrierea în proiect se face în două etape.

Prima etapă este programarea pentru consultația inițială în unul dintre cabinetele stomatologice școlare ASSMB. Solicitarea se face online, pe platforma proiectului. Părintele trebuie să introducă datele copilului, informațiile despre școala pe care o frecventează și datele de contact. După înregistrare, primește prin e-mail confirmarea și informațiile privind programarea.

La consultația din cabinetul stomatologic școlar, copilul trebuie să fie însoțit de părinte sau reprezentantul legal. Sunt necesare, între altele, carnetul sau adeverința de elev, actul de identitate al părintelui și, în funcție de vârsta copilului, cartea de identitate sau certificatul de naștere. În urma evaluării, medicii ASSMB eliberează documentele medicale necesare pentru continuarea procedurii.

Urmează programarea la o unitate medicală de specialitate afiliată proiectului, aleasă din lista publicată de ASSMB. Medicul ortodont va evalua cazul și, dacă există indicație pentru aparat fix, va elibera documentul medical necesar.

Abia după parcurgerea primei etape și obținerea indicației medicale se poate trece la etapa II, și anume înscrierea finală în proiect. Dosarul se transmite online și trebuie să conțină documentele solicitate de ASSMB, printre care documentele medicale, acordul GDPR, actele de identitate și documentele care dovedesc domiciliul sau reședința în București.

Dosarele sunt verificate de Unitatea de Implementare a Proiectului. Dacă lipsesc documente sau există informații care trebuie corectate, solicitantul este notificat prin e-mail și are la dispoziție cel mult două zile lucrătoare pentru completarea sau corectarea dosarului.

În cazul aprobării, solicitantul este anunțat prin e-mail în maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet. Ulterior, părintele sau reprezentantul legal trebuie să se prezinte la ASSMB în maximum 10 zile calendaristice pentru semnarea contractului și ridicarea deciziei de aprobare. Nerespectarea termenului poate duce la pierderea sprijinului financiar.

În prezent, ASSMB precizează că solicitările pentru Etapa I sunt deschise în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare campanie, iar perioadele de accesare sunt anunțate pe site-ul dedicat proiectului.