Fenomenul "urbex" atrage tot mai mulţi adolescenţi români. MAI: "Copilul tău nu trebuie să-şi rişte viaţa ca să demonstreze ceva"

Fenomenul "urbex" atrage tot mai mulţi adolescenţi români. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

MAI a tras un semnal de alarmă, la început de an şcolar. Autorităţile au avertizat asupra fenomenului urbex, prin care adolescenţii români îşi pun în pericol viaţa. Explorarea unor locuri periculoase, cum ar fi clădiri abandonate sau fabrici-fantomă, poate duce la accidente. Poliţiştii i-au sfătuit pe părinţi să vorbească despre acest trend cu copiii lor.

"Eşti părinte de adolescent? Atunci e foarte posibil să fi auzit deja de urbex. Şi, dacă te întrebi ce mai înseamnă cuvântul ăsta, te lămurim noi. Urbex vine de la "urban exploration" şi înseamnă explorarea unor locuri abandonate, fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri care pot părea interesante, după orele de la şcoală. Doar că aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole.

Ce poţi face? În primul rând, vorbeşte cu copilul tău. Ascultă-l cum îţi va spune că doar explorează, că este cool şi că toţi fac asta. Apoi explică-i că o clădire abandonată nu este şi sigur de vizitat.

Unele locuri pot fi instabile, iar accesul interzis. Nu trebuie să-şi riste viaţa ca să demonstreze ceva în faţa prietenilor. Dar dacă tot merge cu prietenii, iar el nu intră, să nu uite de numărul de urgenţe 112", au transmis autorităţile pe Facebook.

"Ai auzit de urbex? Copilul tău probabil da. Clădiri abandonate, adrenalină, clipuri „cool”. Dar și pericole reale. Spune-i simplu: nicio poză nu merită un risc", au mai precizat cei de la MAI.

Provocarea "urbex", un trend periculos plecat de pe TikTok

Adolescenţii îşi fac selfiuri pe clădiri vechi sau spații părăsite pentru a atrage cât mai multe like-uri. Fenomenul, numit Urbex, a pornit în Franţa şi Belgia dar a devenit popular şi în ţara noastră. Psihologul Mirela Zivari a explicat la Antena 3 CNN ce pot face părinţii în această situaţie.

Psihologul Mirela Zivari a explicat la Antena 3 CNN ce pot face părinţii în această situaţie. Pe de altă parte, există o serie de recomandări pentru adolescenţii care sunt tentaţi de provocările de pe social media, care au dus la accidente mortale în multe cazuri.

"Cu siguranţă, nevoia de educaţie digitală se vede ca fiind o prioritate şi nu doar părinţii ar putea să facă acest lucru, chiar şi o serie de campanii de conştientizare. Şi asta pentru că, nevoia lor de impulsivitate, de agresivitate, de a fi în centrul atenţiei, de a fi validaţi nu îi vor opri decât dacă noi, cu răbdare şi cu foarte multe măsuri de siguranţă, vom încerca să îi oprim din dorinţa lor de a fi în centrul atenţiei.

Părintele ar trebui să aibă informaţii despre cât stă copilul pe TikTok, ce discută şi să aibă acel timp de calitate în care pericolul, pe care ei nu îl evaluează la adevărata valoare să fie regândit şi din perspectiva unui copil, care, chiar dacă are mulţi prieteni care au făcut un lucru periculos şi a reuşit să atragă cât mai multe like-uri pe contul său, el să se oprească", a spus psihologul Mirela Zivari în cadrul intervenţiei telefonice de la Antena 3 CNN.