Bărbatul care a găsit lingouri de aur în timp ce își săpa piscina în curte a primit o veste uluitoare. Cine păstrează, de fapt, comoara

Bărbatul a descoperit lingouri și monede din aur în timp ce-și săpa piscină în curte FOTO: Getty Images

Un bărbat care a descoperit o comoară formată din lingouri și monede de aur în curtea casei sale, în timp ce săpa ca să-și facă piscină, a primit o veste complet neașteptată la un an după ce autoritățile au verificat situația.

Bărbatul francez își cumpărase o proprietate în Neuville-sur-Saône, în apropiere de Lyon și în mai 2025 s-a apucat să facă piscina, când excavatorul a scos din pământ mai multe pungi de plastic în care se aflau cinci lingouri de aur și mai multe monede tot din de aur evaluate atunci la aproximativ 700.000 de euro.

Descoperitorul cinstit, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a anunțat imediat autoritățile locale despre descoperirea incredibilă. Cazul a fost preluat de Direcția Regională pentru Afaceri Culturale (DRAC), instituția responsabilă de evaluarea unor astfel de descoperiri.

Experții aveau sarcina de a stabili dacă aurul găsit avea valoare arheologică. În cazul în care ar fi fost vorba despre o comoară cu importanță istorică, aceasta ar fi revenit automat statului francez, conform legislației, în timp ce descoperitorul ar fi primit doar o despăgubire simbolică.

O situație neașteptată

Investigația a adus însă o întorsătură neașteptată, în favoarea proprietarului terenului. Experții au stabilit că aurul nu avea nicio valoare arheologică. Fiecare dintre cele cinci lingouri avea un număr de serie unic, ceea ce le-a permis anchetatorilor să le urmărească relativ ușor.

S-a descoperit că aurul fusese cumpărat și topit într-o turnătorie locală din zona Lyonului, cu aproximativ 15-20 de ani în urmă. Poliția a confirmat, de asemenea, că lingourile nu fuseseră declarate ca fiind furate și că nu aveau nicio legătură cu activități infracționale. Întrucât era vorba despre aur relativ „recent”, fără importanță istorică, statul nu putea revendica dreptul asupra acestuia.

Prin urmare, potrivit prevederilor legale, proprietatea asupra unei astfel de comori îi revine în totalitate persoanei care o găsește pe propriul teren. Întrucât toate condițiile erau îndeplinite - comoara fusese descoperită întâmplător, pe o proprietate privată, iar nimeni nu s-a prezentat cu dovezi privind dreptul de proprietate - norocosul francez a devenit și proprietarul legal al aurului, potrivit Blic.

Un mister rămas neelucidat

Deși partea juridică a poveștii a avut un deznodământ fericit, a rămas un mare mister: cine și de ce a îngropat aur în valoare de aproape un milion de euro în curtea casei?

Este posibil ca această enigmă să nu fie niciodată rezolvată. Fostul proprietar al casei, despre care se presupune că a ascuns aurul, a murit înainte ca aurul să fie descoperit. Acesta nu a lăsat niciun fel de însemnări, iar moștenitorii sau orice altă persoană care ar fi putut ști ceva despre averea ascunsă nu au apărut niciodată.

Se speculează că aurul ar fi putut fi ascuns pentru a evita plata taxelor sau din alte motive personale, însă adevărul probabil a fost îngropat odată cu proprietarul.