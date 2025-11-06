Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădină. Cât valorează comoara pe care a găsit-o

1 minut de citit Publicat la 21:23 06 Noi 2025 Modificat la 21:23 06 Noi 2025

Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădina casei sale. Sursa foto: Fountains Media/ Museum of Chelmsford

Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari) în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa, au anunţat joi autorităţile locale, conform Agerpres.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din oraşul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon în luna mai şi a declarat valorile la Direcţia regională de cultură.

Omul poate păstra comoara

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităţilor locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se ştie cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit, a adăugat purtătorul de cuvânt. Cele cinci lingouri şi numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.

Şi un cuplu din Anglia a găsit o comoară

Un cuplu din sudul Angliei a făcut o descoperire spectaculoasă chiar în propria grădină: zeci de monede de aur și argint vechi de aproape 500 de ani, ascunse în pământ încă din vremea regelui Henric al VIII-lea.

Totul a început în 2020, când cei doi lucrau la gardul din curte. În timp ce săpau, lopata a lovit ceva tare - o bucată de pământ plină cu discuri metalice. La început, păreau doar bucăți ruginite, dar când au spălat noroiul, au văzut că strălucesc. Erau monede de aur.