Un cuplu din Anglia a descoperit zeci de monede de aur și argint, vechi de 500 de ani, în timp ce-și amenaja grădina

În total, au fost scoase din pământ 70 de monede / Foto: Getty Images

Un cuplu din sudul Angliei a făcut o descoperire spectaculoasă chiar în propria grădină: zeci de monede de aur și argint vechi de aproape 500 de ani, ascunse în pământ încă din vremea regelui Henric al VIII-lea.

Totul a început în 2020, când cei doi lucrau la gardul din curte. În timp ce săpau, lopata a lovit ceva tare - o bucată de pământ plină cu discuri metalice. La început, păreau doar bucăți ruginite, dar când au spălat noroiul, au văzut că strălucesc. Erau monede de aur.

„Au început să le curețe sub jetul de apă și au realizat că sunt monede vechi, aur pur”, a povestit David Guest, expertul care se ocupă acum de vânzarea lor la licitație, potrivit ZME Science.

„Au continuat să sape și au mai găsit încă zeci, toate în același loc.”

În total, au fost scoase din pământ 70 de monede, datând din perioada anilor 1420–1530, adică din timpul domniilor regilor Henric al VI-lea, Edward al IV-lea, Henric al VII-lea și Henric al VIII-lea.

Pe unele dintre monede apar inițialele soțiilor lui Henric al VIII-lea, „K” pentru Katherine de Aragon și „I” pentru Jane Seymour - un detaliu care ajută istoricii să dateze tezaurul în anii 1530, o perioadă plină de tensiuni religioase și politice în Anglia.

Arheologii cred că banii au fost ascunși în grabă, probabil de către o biserică sau o mănăstire, în timpul Reformei engleze, când regele a ordonat confiscarea averilor bisericești.

Tezaurul, supranumit „Comoara din stratul de flori”, se află acum în custodia experților și va fi scos la licitație pe 5 noiembrie, la Zürich. Valoarea estimată depășește 230.000 de lire sterline (peste 300.000 de dolari).