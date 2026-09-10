Angajații Oil Terminal amenință cu greva generală. Protestul poate bloca circuitul produselor petroliere prin Portul Constanța

1 minut de citit Publicat la 14:24 10 Sep 2026 Modificat la 14:24 10 Sep 2026

Angajații Oil Terminal amenință cu greva generală. Protestul poate bloca circuitul produselor petroliere prin Portul Constanța. FOTO: Antena 3 CNN

Angajații Oil Terminal au fost joi în grevă de avertisment, nemulțumiți că nu au primit majorarea salarială de 6,5% cerută. Protestul a durat două ore,. Sindicaliștii amenință că, dacă negocierile nu se deblochează, pe 17 septembrie vor declanșa greva generală, care ar putea afecta nu doar angajații companiei, ci și circuitul produselor petroliere prin Portul Constanța.

Angajații cer o majorare salarială de 6,5%, despre care sindicaliștii spun că ar acoperi cel puțin parțial pierderea puterii de cumpărare provocată de inflație.

Protestul are loc după eșecul negocierilor pentru încheierea noului contract colectiv de muncă. Deși compania și sindicatul au dsicutat despre revendicările salariale, memorandumul necesar pentru acordarea majorării nu a fost aprobat de Guvern și de Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Oil Terminal, care deține 87,7% din acțiunile companiei.

Oamenii spun că salariile trebuie ajustate în funcție de creșterea prețurilor și că nu mai acceptă amânarea negocierilor.

Ion Caraignat, președintele Sindicatului Cartel Alfa, și Nicolae Androne, președintele Sindicatului Oil Terminal, au transmis că angajații sunt pregătiți să continue protestele dacă revendicările nu sunt soluționate.

Conducerea Oil Terminal susține că face toate demersurile legale pentru a limita efectele unei eventuale greve asupra activității companiei. În paralel, conducerea a deschis o acțiune în instanță împotriva sindicatului, prin care încearcă suspendarea sau oprirea declanșării grevei generale.

Oil Terminal reprezintă una dintre verigile importante ale circuitului de produse petroliere prin Portul Constanța, iar o eventuală blocare a activității ar putea avea efecte asupra aprovizionării rafinăriilor și asupra importurilor de produse petroliere.

Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, susține că societatea încearcă să gestioneze situația astfel încât activitatea companiei să fie cât mai puțin afectată.