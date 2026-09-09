Țara cu cea mai valoroasă monedă din lume introduce permise de ședere de până la 10 ani

Kuweitul a introdus permise de ședere cu o valabilitate de până la 10 ani pentru anumite persoane care și-au pierdut cetățenia kuweitiană. FOTO: Getty Images

Kuweitul a introdus permise de ședere cu o valabilitate de până la 10 ani pentru anumite persoane care și-au pierdut cetățenia kuweitiană, oferindu-le astfel posibilitatea legală de a rămâne în țară ca rezidenți străini, scrie Insider Africa.

Noile prevederi au fost introduse prin decizie emisă de vicepremierul și ministrul de Interne, șeicul Fahad Yousef Saud Al-Sabah. Potrivit noului articol 7 bis, pot fi eligibile persoanele cărora le-a fost retrasă cetățenia kuweitiană în baza articolului 13, alineatul 4, din Legea cetățeniei din 1959. Sunt vizate inclusiv persoanele naturalizate a căror cetățenie a fost retrasă pentru motive precum un comportament considerat dăunător ordinii economice sau sociale a țării.

Prevederea se aplică și persoanelor aflate în întreținerea celor vizați, care au dobândit cetățenia prin intermediul acestora și au fost incluse în decretul de retragere a cetățeniei. Pentru a beneficia de noul statut, solicitanții trebuie să își fi redobândit cetățenia inițială sau să fi obținut o altă cetățenie.

Este important de precizat că măsura nu restabilește cetățenia kuweitiană și nu anulează decizia de retragere a acesteia. Ea oferă, în schimb, un statut juridic separat care le permite persoanelor afectate să rămână în Kuweit.

Noi taxe și reguli pentru permisele de ședere

Noul statut vine și cu un sistem separat de taxe. Persoanele care beneficiază de articolul 7 bis sunt scutite de plata anuală a taxei de ședere. În schimb, soții, copiii și părinții acestora trebuie să plătească 10 dinari kuweitieni, aproximativ 32 de dolari, pe an pentru fiecare persoană, în timp ce pentru alte rude taxa este de 300 de dinari, aproximativ 970 de dolari.

Aceeași taxă de 10 dinari se aplică membrilor familiei apropiate ai cetățenilor statelor din Golf cărora le-a fost retrasă cetățenia kuweitiană și care și-au redobândit cetățenia inițială.

Kuweitul a modificat și regulile privind perioada în care rezidenții străini pot rămâne în afara țării. Pentru majoritatea acestora, limita este de șase luni, însă există excepții pentru persoanele cu statutul prevăzut la articolul 7 bis, unii copii străini ai femeilor kuweitiene, proprietarii de imobile și investitorii care îndeplinesc anumite condiții.

Pentru lucrătorii casnici, regulile sunt mai stricte. Aceștia pot lipsi din Kuweit cel mult patru luni și riscă să își piardă dreptul de ședere dacă depășesc această perioadă fără aprobare prealabilă.

Ce înseamnă noile reguli pentru Africa

Schimbările privind dreptul de ședere sunt importante și pentru țările africane, deoarece Kuweitul depinde în mare măsură de forța de muncă străină.

Kuweitul rămâne una dintre cele mai bogate economii producătoare de petrol din Golf. Moneda sa este cea mai valoroasă din lume în funcție de valoarea unei unități monetare, iar salariile neimpozitate au contribuit la atragerea unui număr mare de muncitori străini.

Petrolul continuă să domine economia kuweitiană, în ciuda eforturilor guvernului de diversificare. În același timp, muncitorii străini sunt esențiali pentru numeroase sectoare, de la servicii casnice și construcții până la alte servicii.

În iunie 2026, Kuweitul avea 5,31 milioane de locuitori, dintre care 3,74 milioane erau expatriați. Numărul muncitorilor străini ajungea la aproximativ 2,8 milioane, reprezentând aproape trei sferturi din forța de muncă a țării. Dintre aceștia, aproximativ 883.300 erau lucrători casnici.

Africanii reprezintă o parte importantă a acestei forțe de muncă. Egiptenii formează cea mai mare comunitate de expatriați după indieni, cu aproximativ 670.000 de persoane, reprezentând 14,6% din forța de muncă.

Pe lângă Egipt, Etiopia rămâne o sursă importantă de muncitori, în special pentru serviciile casnice. Lucrători din Uganda, Kenya, Nigeria, Ghana și alte țări africane au mers, de asemenea, în Kuweit pentru a munci.

În 2026, însă, Kuweitul a înăsprit regulile privind recrutarea lucrătorilor casnici. Autoritățile au permis recrutarea din țări precum Etiopia, Africa de Sud și Benin, în timp ce au introdus restricții pentru Uganda, Kenya, Nigeria și Rwanda.

În ciuda acestor legături cu piața muncii, permisul de ședere de 10 ani nu reprezintă o nouă viză pe termen lung destinată în general lucrătorilor africani. Măsura se aplică în principal persoanelor care și-au pierdut cetățenia kuweitiană și dețin acum o altă cetățenie.

Pentru muncitorii africani aflați în Kuweit, impactul direct este legat mai degrabă de modificările generale privind dreptul de ședere, în special de limita de patru luni impusă lucrătorilor casnici care lipsesc din țară.