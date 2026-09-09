În 2001, doi soți au început să cumpere pășuni abandonate în Brazilia. Au plantat 840.000 de copaci, apoi Pădurea Atlantică s-a refăcut

Comparație între 1987 și 2010, care arată impactul activității REGUA de plantare a copacilor. Sursa foto: REGUA

Într-un peisaj folosit cândva ca pășune pentru vite, copacii tineri autohtoni se transformă într-un habitat complet diferit. În dealurile din statul Rio de Janeiro, familia Locke a petrecut mai bine de două decenii restaurând zone din Pădurea Atlantică prin crearea și extinderea Rezervației Ecologice Guapiaçu, cunoscută sub numele de REGUA.

Ceea ce a început ca un efort de protejare a pădurii de pe terenurile familiei s-a transformat într-un amplu proiect de restaurare desfășurat pe pășuni degradate, zone umede și suprafețe de pădure fragmentate. Dimensiunea schimbării este impresionantă.

Potrivit World Land Trust, REGUA a plantat aproximativ 840.000 de copaci pe terenuri degradate, în principal foste pășuni, restaurând aproximativ 607 hectare, echivalentul a 1.500 de acri, și transformându-le din nou în pădure. Zonele restaurate contribuie, de asemenea, la reconectarea fragmentelor de pădure izolate.

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De la terenul familiei, la o pădure în creștere

Potrivit REGUA, organizația a fost înființată oficial ca organizație de mediu în 2001, deși ideea din spatele proiectului se dezvoltase cu câțiva ani înainte. Nicholas Locke, născut și crescut în Marea Britanie, s-a întors în Brazilia în tinerețe și s-a implicat în administrarea proprietății familiei din Guapiaçu. El și soția sa, Raquel, au schimbat treptat direcția proprietății, îndepărtându-se de agricultura tradițională și orientându-se către conservarea naturii.

Legătura familiei cu acest teritoriu datează însă de mult mai mult timp. Străbunicul lui Nicholas Locke a cumpărat fosta Fazenda do Carmo în 1907. În deceniile care au urmat, anumite părți ale proprietății au fost folosite pentru agricultură și creșterea animalelor, în timp ce unele zone din pădurea originară au rămas intacte.

În anii 1990, familia a devenit tot mai preocupată de protejarea suprafețelor de pădure rămase și de restaurarea peisajului din jur. Când REGUA a fost înființată, activitatea sa a depășit simpla protejare a pădurii existente. Organizația a început, de asemenea, să achiziționeze terenuri degradate și să le restaureze, împădurirea devenind una dintre activitățile sale principale, în special în zonele de câmpie unde pădurile fuseseră defrișate pentru a crea pășuni.

Fauna revine pe măsură ce pădurea se reface

Transformarea a durat ani întregi. Copacii plantați pe fostele pășuni au trebuit mai întâi să supraviețuiască etapelor dificile de început, în timp ce regenerarea naturală a contribuit treptat la dezvoltarea vegetației.

Programul de restaurare al REGUA urmărește refacerea conexiunilor ecologice dintre fragmentele de pădure izolate. Pe măsură ce zonele restaurate se maturizează, acestea pot umple spațiile dintre suprafețele de pădure existente și pot crea un peisaj mai bine conectat. Organizația a restaurat, de asemenea, zone umede și alte habitate degradate, extinzând proiectul dincolo de simpla plantare de copaci.

Rezultatele devin din ce în ce mai vizibile. World Land Trust afirmă că în rezervație au fost înregistrate peste 220 de specii de păsări, în timp ce capibarele, caimanii și păsările specifice zonelor umede au revenit în zonele restaurate.

Rezervația a desfășurat și programe de reintroducere a unor specii, inclusiv readucerea tapirilor de câmpie în statul Rio de Janeiro, după o absență de aproximativ 100 de ani.

O diversitate mai mare a arborilor, asociată cu o diversitate mai mare a mamiferelor

Cercetările publicate în Environmental and Sustainability Indicators au arătat, de asemenea, că zonele din Pădurea Atlantică braziliană aflate în proces activ de reîmpădurire prezentau tipare ale diversității arborilor și mamiferelor care se puteau apropia de cele întâlnite în pădurile secundare regenerate natural.

Cercetătorii au constatat, de asemenea, că o diversitate mai mare a arborilor era asociată cu o diversitate mai mare a mamiferelor, subliniind importanța plantării unei varietăți de specii autohtone în proiectele de restaurare a pădurilor.

Acest lucru nu înseamnă că o pădure nou plantată devine imediat echivalentă cu o pădure matură. Refacerea necesită timp, iar zoneatea inițială a familiei. Organizația administrează mii de hectare prin achiziții de terenuri și parteneriate, în timp ce activitatea de restaurare reunește angajați locali, oameni de știiniera organizației rămâne esențială pentru acest efort, producând constant puieți de specii autohtone din semințe colectate din pădurile din apropiere și contribuind la menținerea restaurru familia Locke, restaurarea terenului nu înseamnă doar înlocuirea copacilor care au fost pierduți. Este vorba despre recuperarea unor părți ale unui peisaj modelat de generații de agricultură, pășvolta structura unei Păduri Atlantice mature, însă copacii plantați schimbă deja peisajul, creând vegetație și habitate acolo unde odinioară predominau pășunilele restaurate pot continua să difere de pădurile mai vechi în ceea ce privește structura și biodiversitatea.

Cu toate acestea, rezultatele arată că restaurarea gestionată cu atenție poate ajuta peisajele degradate să dezvolte comunități ecologice mai complexe.

Locul în care restaurarea prinde rădăcini

Astăzi, REGUA se întinde mult dincolo de proprietatea inițială a familiei. Organizația administrează mii de hectare prin achiziții de terenuri și parteneriate, în timp ce activitatea de restaurare reunește angajați locali, oameni de știință, voluntari, organizații de conservare și susținători internaționali.

Pepiniera organizației rămâne esențială pentru acest efort, producând constant puieți de specii autohtone din semințe colectate din pădurile din apropiere și contribuind la menținerea restaurării în strânsă legătură cu flora nativă a regiunii.

Pentru familia Locke, restaurarea terenului nu înseamnă doar înlocuirea copacilor care au fost pierduți. Este vorba despre recuperarea unor părți ale unui peisaj modelat de generații de agricultură, pășunat și defrișări.

Fosta pășune va avea nevoie de mulți ani pentru a dezvolta structura unei Păduri Atlantice mature, însă copacii plantați schimbă deja peisajul, creând vegetație și habitate acolo unde odinioară predominau pășunile deschise.

În timp, aceste plantații tinere pot deveni parte a unui sistem forestier mai amplu, reconectând zonele de habitat din întreaga regiune.