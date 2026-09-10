Cel puțin 20 de morți într-un incendiu la o navă care era în reparații într-un șantier în China. Xi Jinping a cerut "anchetă imediată"

1 minut de citit Publicat la 14:37 10 Sep 2026 Modificat la 14:37 10 Sep 2026

Cel puțin 20 de morți într-un incendiu la o navă care era în reparații într-un șantier în China. FOTO: X

Cel puțin 20 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit pe un vas comercial aflat în reparaţii în şantierul naval din Qingdao, din estul Chinei, scrie Reuters. Preşedintele chinez Xi Jinping a dispus ''căutarea de urgenţă a persoanelor dispărute, o anchetă imediată şi identificarea rapidă a cauzelor''.

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise într-un incendiu la o navă de marfă sub pavilion străin, andocată într-un port din estul Chinei, potrivit postului de televiziune de stat chinez CCTV.

20 people are dead and 5 remain missing after a foreign-flagged cargo ship caught fire during repairs at Qingdao Beihai Shipbuilding in China on Sept 10. Of the 42 people aboard, 12 evacuated safely and 5 were hospitalized with injuries. All 5 are in stable condition. https://t.co/yWjNTSW59X pic.twitter.com/FNTpETFvuv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 10, 2026

Dintre cele 42 de persoane aflate la bord, 12 au fost evacuate, iar cinci sunt internate în spital în stare stabilă, potrivit CCTV.



Preşedintele chinez Xi Jinping a dispus ''căutarea de urgenţă a persoanelor dispărute, o anchetă imediată şi identificarea rapidă a cauzelor''. El nu a precizat care este pavilionul navei.



''O navă comercială de la (şantierul naval) Beihai Shipbuilding Co., sub pavilion străin, a luat foc cu puţin înainte de ora locală 11:15 (03:15 GMT) în timp ce se afla pentru lucrări de întreţinere în portul Qingdao, în provincia Shandong, provocând un număr important de victime'', a relatat agenţia Xinhua, fără a oferi detalii despre numărul de victime şi cel al persoanelor date dispărute.



Premierul chinez Li Qiang a lansat un apel la ''împiedicarea unui eveniment secundar prin orice mijloace''. Şeful guvernului de la Beijing a cerut consolidarea normelor şi a inspecţiilor privind riscurile şi înăsprirea responsabilităţilor în materie de securitate.



Qingdao Beihai Shipbuilding este o filială a şantierelor navale de stat China State Shipbuilding Corporation (CSSC), unul dintre cei mai mari constructori de nave la nivel mondial.



CSSC se descrie ca principalul constructor de nave din China şi cel mai mare proiectant şi constructor de nave şi platforme marine.



Şantierul naval de la Qingdao a avut în 2022 o capacitate de construcţie de 3 milioane de tone deadweight şi poate repara 212 vase în fiecare an.