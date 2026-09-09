Orașul din România în care gigantul italian Ferrero deschide prima sa fabrică din țara noastră: Producătorul Nutella și Kinder confirmă

Sediu al companiei Ferrero. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Gigantul italian Ferrero, unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume, pregătește deschiderea primei sale fabrici din România. Unitatea de producție va fi construită la Timișoara, compania confirmând planurile de extindere a operațiunilor industriale în țara noastră.

Ferrero se află în proces de achiziție a unui amplasament industrial din Timișoara, care ar urma să fie transformat într-o unitate de producție, potrivit informațiilor publicate de Săptămâna Financiară. Investiția marchează o etapă importantă pentru grupul italian și reprezintă intrarea acestuia în producția locală din România.

Compania nu a anunțat deocamdată public toate detaliile proiectului, inclusiv valoarea investiției, capacitatea de producție sau numărul exact de angajați care ar urma să lucreze în noua fabrică.

De ce au ales Timișoara

Alegerea Timișoarei nu este întâmplătoare. Orașul reprezintă unul dintre cele mai importante centre industriale și logistice din România, iar poziționarea sa în vestul țării oferă acces rapid către piețele din Europa Centrală și de Est. Infrastructura industrială și disponibilitatea forței de muncă reprezintă, de asemenea, avantaje importante pentru o companie de dimensiunea Ferrero.

Ferrero este compania din spatele unora dintre cele mai cunoscute produse de dulciuri din lume. Printre mărcile sale se numără Nutella, Kinder, Raffaelo, Ferrero Rocher și Tic Tac.

Grupul italian a fost fondat în 1946, în orașul Alba, din regiunea Piemont, și s-a transformat într-unul dintre cei mai mari producători de produse de cofetărie la nivel mondial. În prezent, produsele Ferrero sunt comercializate în peste 170 de țări.

Până acum, activitatea Ferrero în România a fost concentrată în principal pe zona comercială și de distribuție. Deschiderea unei fabrici schimbă însă perspectiva companiei asupra pieței locale și consolidează prezența grupului în România.

Noua unitate de producție ar putea avea un impact important asupra economiei locale, prin crearea de noi locuri de muncă și prin dezvoltarea unor relații comerciale cu furnizori și companii din domenii precum logistică, transport, servicii și industria alimentară.

Dimensiunea exactă a impactului economic va putea fi evaluată însă după ce compania va anunța detaliile investiției, inclusiv capacitatea fabricii și planurile privind producția și angajările.

Astfel, România intră pe harta de producție a unuia dintre cele mai cunoscute grupuri din industria dulciurilor, iar Timișoara va deveni orașul în care Ferrero își va construi prima fabrică din țara noastră.

Ferrero are afaceri de miliarde în România

În 2025, Ferrero România a raportat o cifră de afaceri de 1,92 miliarde de lei, în creștere cu 23,4% față de anul precedent. Compania a trecut astfel de pragul de 1,9 miliarde de lei într-un an în care a revenit pe profit, cu un rezultat net de aproximativ 19,7 milioane de lei, după pierderea de 9,3 milioane de lei înregistrată în 2024.

Numărul mediu de angajați ai Ferrero România a ajuns la 119 persoane în 2025, față de 98 în anul anterior. Compania este înregistrată în România din 2006, iar principala sa activitate este comerțul cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase.