Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"

Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil". FOTO Getty Images & X /@stclairashley

Elon Musk provoacă "diviziuni deliberate" prin intermediul platformei sale de socializare X, iar efectele acestora ar putea fi catastrofale dacă platforma nu este reglementată, susține Ashley St Clair, mama unuia dintre cei 14 copii ai lui Musk. În documentarul "Musk", realizat de Alex Gibney, fosta influenceriță afirmă că Musk i-ar fi spus într-un mesaj că își dorea să aibă un copil cu ea deoarece avea nevoie de "o legiune de copii înainte de războiul civil", scrie The Guardian.

Cei doi au un fiu născut în 2024, însă ulterior s-au despărțit. St Clair susține că echipa lui Musk i-ar fi oferit o sumă de 40 de milioane de dolari, precum și o plată lunară de 100.000 de dolari, în schimbul semnării unui acord de confidențialitate. Potrivit acesteia, oferta a fost retrasă după ce a refuzat să semneze documentul.

La premiera documentarului de la Festivalul de Film de la Veneția, St Clair a fost întrebată dacă fostul său partener se teme doar de izbucnirea unui război civil sau dacă încearcă în mod activ să contribuie la declanșarea unuia.

"Oricare ar fi situația, ceea ce face cu această platformă, X, nu poate fi ignorat", a răspuns ea, susținând că Musk „alimentează tensiuni care nu există în lumea reală". "El creează ceva care produce efecte reale în lumea reală prin toate aceste mesaje și informații de pe X", a mai spus St Clair.

Fosta susținătoare a lui Donald Trump, care afirmă că acum regretă activismul său politic de atunci, a declarat că Musk provoacă, în opinia sa, "diviziuni deliberate" care ar putea avea consecințe catastrofale dacă nu sunt reglementate sau limitate.

De când a cumpărat platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, în 2022, Musk a folosit X pentru a-și promova și amplifica opiniile politice personale.

Luni, miliardarul a salutat victoria obținută de partidul german de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Musk a răspuns cu mesajul "Well done!" la o postare a copreședintei partidului, Alice Weidel, referitoare la candidatul principal.

Regizorul Alex Gibney, ale cărui documentare anterioare au abordat subiecte precum compania Enron, Vladimir Putin și armata Statelor Unite, consideră că preocuparea lui Musk pentru prăbușirea civilizației ar putea avea legătură cu copilăria sa din Africa de Sud.

"A avut o copilărie foarte dificilă și traumatizantă", a declarat Gibney la Veneția. "Într-o anumită măsură, acum își retrăiește trauma prin ceea ce face celorlalți, dacă ar fi să analizez situația din punct de vedere psihologic."

Documentarul, care durează aproape patru ore și a fost filmat de Gibney pe parcursul a trei ani, prezintă ascensiunea lui Musk de la antreprenor în domeniul software la unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din lume, implicat în dezvoltarea rachetelor spațiale, a mașinilor electrice și, ulterior, în politica americană și mișcarea MAGA.

"Ceea ce am descoperit a fost că povestea lui Musk nu este o poveste nouă despre tehnologie", a declarat Gibney. "Este, de fapt, povestea unei idei vechi într-o formă nouă. Povestea lui este cea a unui om care își promovează agresiv imaginea și valoarea acțiunilor. Averea și puterea lui provin din creșterea valorii acțiunilor."