Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI. Acuză că a generat deepfake-uri obscene cu imaginea ei

Relația dintre St. Clair și Musk a fost tensionată și în trecut. Foto: Profimedia Images

Ashley St. Clair, mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a deschis miercuri un proces împotriva companiei xAI, acuzând faptul că chatbotul Grok ar fi generat imagini deepfake cu caracter sexual explicit în care ea apare fără să își fi dat consimțământul, scrie CNN.

Potrivit plângerii depuse la un tribunal din New York, Grok este descris ca un instrument care „folosește inteligența artificială pentru a dezbrăca, umili și exploata sexual victimele”. Documentul susține că tehnologia ar fi fost utilizată pentru a crea și distribui imagini intime false, la cererea utilizatorilor.

Procesul vine la scurt timp după ce xAI a anunțat pe platforma X că Grok nu va mai modifica „imagini cu persoane reale îmbrăcate sumar”, în urma unui val de critici. Decizia a fost luată după ce s-a descoperit că chatbotul accepta solicitări de generare a unor imagini nud false cu adulți și, în unele cazuri, chiar cu minori.

St. Clair, în vârstă de 27 de ani, scriitoare și comentatoare politică, susține că în cursul acestei luni Grok ar fi creat „un număr uriaș de materiale deepfake degradante și abuzive” cu imaginea ei, chiar și după ce ea a transmis public că nu este de acord cu astfel de practici.

Într-un episod menționat în plângere, utilizatori ai platformei X ar fi folosit fotografii cu St. Clair realizate când avea 14 ani, în care era complet îmbrăcată, cerând chatbotului să o „dezbrace” digital. Potrivit documentelor din instanță, Grok ar fi dat curs acestor cereri.

xAI nu a oferit încă un punct de vedere oficial.

În aceeași zi, Elon Musk a scris pe X că nu are cunoștință de existența unor imagini nud cu minori generate de Grok. „Zero absolut”, a afirmat acesta, adăugând că chatbotul refuză să creeze conținut ilegal și respectă legislația fiecărei țări sau regiuni.

Ashley St. Clair solicită judecarea cazului de către un juriu și despăgubiri, invocând suferință emoțională și încălcarea vieții private.

Relația dintre St. Clair și Musk a fost tensionată și în trecut. La începutul acestei săptămâni, Musk a anunțat public că intenționează să ceară custodia completă a copilului lor.

Miercuri, St. Clair a apărut într-o emisiune CNN, unde a vorbit despre imaginile deepfake explicite pe care susține că Grok le-a creat folosind imaginea sa.

„În acest moment nu există consecințe reale. Nu se iau măsuri eficiente pentru a opri acest fenomen la scară largă”, a declarat ea.

„Dacă introduci reguli de siguranță abia după ce răul a fost făcut, asta nu mai e siguranță. Este doar controlul pagubelor. Exact asta vedem acum”, a concluzionat St. Clair.