Zborul spre Mykonos. Avocat: "S-a greșit cu extinderea competenței Comisiei pentru un judecător CCR. Posibil să ajungă la mușamalizare"

Avionul privat care a avut ca destinație insula Mykonos, cunoscută drept una dintre destinațiile preferate ale bogaților, este un Embraer Legacy 600. FOTO: Profimedia Images

Avocatul Toni Neacșu, fost judecător, spune că s-a greșit prin extinderea competenței comisiei de constituționalitate și cu privire la zborul privat spre Mykonos, în care a fost și un judecător CCR.

"Cred că au greșit comisiile, Parlamentul, când a extins competența comisiei cu privire la comportamentul deontologic al unui judecător CCR.

Pur și simplu, nu vor putea face asta.

E posibil să ajungă la o tergiversare sau la un soi de mușamalizare reciprocă în ceea ce privește consecințele juridice. În rest, spectacol vom avea.

Vor mai apărea informații, dar ele vor fi folosite doar ca să fie schimbate între taberele politice, ca acuzații reciproce, și cam atât.

Importante sunt consecințele juridice. Ele sunt prevăzute de lege. Ar trebui declanșate mecanismele legale", a spus Toni Neacșu.

Biroul permanent al Senatului a decis, marţi, extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulţi politicieni, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Solicitarea de extindere a anchetei a fost făcută de grupurile parlamentare ale PNL şi USR.

Inspecția judiciară a anunţat, marţi, că a început din oficiu verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedinte al Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri. "E grav", a declarat marți la Antena 3 CNN avocatul Toni Neacșu.

”Unul este judecătorul din sistemul obișnuit, Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. În acel avion au fost și oameni de afaceri din Constanța, ceea ce este cu atât mai grav. Judecătorii au statut foarte strict, care spune că nu trebuie să se pună în situații care să genereze suspiciuni cu privire la independența funcției. Apoi avem și un judecător al Curții Constituționale. Discuția este diferită. Inspecția Judiciară nu îl poate verifica, pentru că nu este în competența Inspecției Judiciare să verifice judecătorii CCR. Singura modalitate în care situația ar putea fi discutată și lămurită este în interiorul Curții Constituționale. Judecătorii CCR sunt singurii care pot stabili eventualele încălcări ale obligațiilor privind comportamentul.”, a declarat Toni Neacșu.

La rânsul său, Tudorel Toader, fost judecător CCR și fost ministru al Justiției a spus că ”explicații vom auzi diferite”. ”Vor discuta în interiorul CCR. Acolo există plenul administrativ, la care participă numai judecătorii. Probabil va fi întrebat domnul Deliorga sau va spune din proprie inițiativă ce s-a întâmplat. Plenul CCR poate face multe lucruri, dar să nu ne așteptăm la prea multe în acest caz. Probabil va avea loc o discuție și se va concluziona că nu este în regulă, și cam atât”, a declarat Tudorel Toader.

Luni, PNL a cerut PSD să explice public "deplasarea de lux" la Mykonos a lui Florin Manole, fost ministru al Muncii, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, de fostul premier Victor Ponta, alţi foşti miniştri şi oameni de afaceri. Florin Manole, fostul ministru al Muncii, ar apărea pe lista pasagerilor unui avion privat care a plecat pe 8 iulie 2026 de pe Aeroportul Băneasa către Mykonos, potrivit unor date de zbor obținute de NewsCenter.ro.

Alături de demnitarul PSD s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, foștii miniștri Nicolae Bănicioiu și Ovidiu Silaghi, directorul Aeroporturilor București, Bogdan Mîndrescu, și omul de afaceri Gruia Stoica. Gruia Stoica a explicat pentru publicația respectivă că zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR),cea care a ales invitații în aeronavă.