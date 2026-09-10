Ținute purtate de vedete în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” sunt scoase la licitație, la Săptămâna Modei de la New York

Vor fi scoase la licitaţie 35 de obiecte vestimentare şi accesorii care au fost purtate de protagoniştii filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Sursa foto: Getty Images

Gala cu licitație live are loc azi, 10 septembrie, în deschiderea Săptămânii Modei de la New York. Vor fi scoase la licitaţie 35 de obiecte vestimentare şi accesorii care au fost purtate de protagoniştii filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Participarea se face doar pe bază de invitație, iar evenimentul promite să fie unul dintre punctele culminante ale Săptămânii Modei de la New York.

Licitația va fi condusă de Rachel Koffsky Parker, director internațional al departamentului de genți din cadrul casei Christie’s. Nucleul licitației este format din articole vestimentare purtate efectiv pe ecran de către actori, relatează presa din Italia.

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Printre piesele cele mai așteptate se numără, fără îndoială, jacheta cu franjuri Dries Van Noten din colecția Toamnă/Iarnă 2025, purtată de Miranda Priestly, în scena ședinței editoriale de la Runway, estimată la 4.000–6.000 de dolari. În continuare, tot din garderoba Mirandei, va fi licitată şi jacheta Schiaparelli cu dungi alb-negru cu preţ de pornire de 4.000 – 6.000 $. În cele din urmă, geanta ei Fendi Peekaboo cu model chevron portocaliu și negru evaluată la 3.000 – 4.000 $.

Piesa de rezistență purtată de personajul Andy Sachs (Anne Hathaway) este rochia Niki semnată Gabriela Hearst, pătată accidental în Hamptons şi care va fi scoasă la vânzare cu pata intactă, servind, practic, drept dovadă a provenienței sale (estimare: 3.000–4.000 $).

De asemenea, va fi prezentată rochia cu pene negre creată de Bad Binch TongTong, brandul lui Terrence Zhou, purtată de Lady Gaga în videoclipul piesei „RUNWAY”, în colaborare cu Doechii (3.000 – 4.000 $). Și apoi rochia albă drapată, purtată cu cizme până la genunchi de la Elie Saab și Maison Skorpios, în care a apărut Lucy Liu, precum și costumul din trei piese Dolce & Gabbana, accesorizat cu o eșarfă cu imprimeu leopard, purtat de Stanley Tucci (ambele cu prețuri între 2.000 și 3.000 de dolari).

La acestea se adaugă creațiile Dolce & Gabbana purtate de Streep, Tucci și Simone Ashley la prezentarea colecției Primăvară/Vară 2026 de la Milano, un colier și un inel Vhernier, o ținută Dior purtată de Emily Blunt, precum și prototipul pantofilor stiletto roșii Valentino Garavani Rockstud – văzuți în trailer – care vor purta autograful lui Meryl Streep (imaginea de deschidere). Totuși, piesa cu cea mai mare valoare comercială este brățara „Bone Cuff” creată de Elsa Peretti și purtată de Emily Blunt (cu un preț de vânzare de aproximativ 107.000 de dolari). Şi alte articole ar putea fi adăugate înainte de începerea licitației.

Toate fondurile obținute vor fi direcționate către două organizații: Committee to Protect Journalists (CPJ), care apără libertatea presei la nivel mondial, și Council of Fashion Designers of America (CFDA). Este o alegere care se aliniază perfect cu subiectul filmului, ce împletește lumea jurnalismului cu cea a modei.