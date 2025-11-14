Apel urgent pentru donare de trombocite, care pot salva un pacient de la Institutul Fundeni: Are nevoie de șase pungi pe zi

Publicat la 16:51 14 Noi 2025

Familia unui pacient a lansat un apel disperat pentru donarea de trombocite. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Apel urgent pentru donare de sânge, în București. Un pacient cu grupa A negativ internat la Institutul Fundeni în secția Hematologie are nevoie zilnic de șase pungi de trombocite. Donatorii din București și din țară sunt rugați să meargă la centrul de tranfuzie sanguină și să menționeze la donare „trombocite prin trombafereză pentru Ghiorghe Ion Fundeni Hematologie III”.

Pacientul are nevoie urgentă de 6 pungi de trombocite (trombafereză) pe zi pentru a fi suficient de stabil pentru transport în Germania.

Trebuie să întrebați la centrul de transfuzie sanguină despre posibilitatea de a dona trombocite în loc de sânge standard pentru acest pacient, deoarece grupa sanguină A negativ este rară și donarea de trombocite poate ajuta mai mult.

Cei care vor să doneze în București:

Centrul de transfuzie sanguină Str. Constantin Caracaș nr. 2, Sector 1

Grupe sanguine compatibile: A NEGATIV (cel mai bun), 0 NEGATIV (compatibil), A POZITIV (compatibil)

Donați pentru Ghiorghe Ion Fundeni Hematologie III

Spuneți că donați TROMBOCITE (trombafereză), nu sânge obișnuit

Donarea de trombocite: