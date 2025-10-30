Aproape jumătate dintre locuinţe nu au reviziile făcute la instalația de gaze. "Stăm să moară cineva ca răspunderea să existe”

În anul 2011, a fost eliminată obligaţia ca verificarea să fie realizată de operatorul de distribuţie FOTO: Hepta

Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii obligatorii ale instalaţiilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Acest fapt expune blocurile, casele vechi sau chiar spațiile comerciale unor riscuri similare cu evenimentele tragice care au avut loc la blocul din Rahova.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat pentru Antena3.ro că s-a ajuns la această situație pentru că un mecanism important de prevenție a unor tragedii cauzate de scurgerile de gaze a fost elimenat, după ce sarcina verificării instalației a revenit în întregime consumatorilor.

Dacă până în anul 2011 operatorul de distribuție putea să sisteze gazele dacă nu exista verificarea instalației, în prezent acesta doar transmite informări și avertismente.

“În conformitate cu legea, aceste verificări cad în sarcina clientului. Fiecare consumator trebuie să își contracteze o firmă care să fie autorizată ANRE și care să facă această verificare. Este anunțat în permanență, pe fiecare factură de către furnizorul său când îi expiră verificarea și el are obligația, conform legii ca până la momentul în care expiră să aibă o nouă verificare sau o nouă revizie. Practic, până în 2011, în situația în care aceste verificări nu erau făcute, conform legii se proceda la sistarea livrării gazelor naturale. Urmare a unor intervenții și a modificării legii s-a trecut de la obligația verificării de către operatorul de distribuție a existenței acestei verificări și sistarea în cazul în care ea nu există, la o fază doar de informare”, a precizat Dumitru Chisăliță.

Ce sancțiuni se aplică în cazul consumatorilor care nu fac reviziile obligatorii

El a precizat că cel care trebuie să facă verificările prin contractarea unei firme este consumatorul și singura repercusiune pe care o suportă, dacă această verificare nu există, apare doar dacă se întâmplă o pagubă materială sau victime în cazul unor scurgeri de gaze sau a altor defecțiuni.

“Atunci într-adevăr răspunde și răspunderea poate fi penală. Dar vorbim despre o responsabilitate extremă. Stăm să moară cineva ca răspunderea să existe”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Practic, în anul 2011, a fost eliminată obligaţia ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze (o dată la 2 ani) să fie realizată de operatorul de distribuţie care activează în zonă, aceasta putând să fie făcută de către orice firmă autorizată ANRE, care este aleasă de consumator, şi astfel în baza unui preţ corespunzător se poate obţine avizul favorabil al verificării instalaţiei. Așa s-a ajuns ca într-o perioadă scurtă să fie autorizate peste 1.500 de firme în efectuarea de lucrări în sectorul gazelor naturale, în care au fost angrenate peste 15.000 de persoane.

“La momentul în care aceste activități erau realizate de operatorul de distribuție gaze naturale, fiind o abordare unitară: proiectare, avizare, execuție, recepție, punere în funcțiune, verificarea periodică a instalației și efectuarea efectivă a distribuției de gaze responsabilitatea era superioară atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul personalului operativ, deoarece la un accident nerealizarea corespunzătoare a oricărei dintre aceste activități aduceau răspunderea aceluiași operator”, a precizat Dumitru Chisăliță.

"Aceeași problemă o avem și pe piața de energie electrică, și pe piața de gaze"

El acuză faptul că liberalizarea care s-a făcut în 2011 și care a plecat de la principiul ca un consumator să selecteze un furnizor de servicii cu oferte mai bune, s-a transformat într-un mecanism defectuos, cu consecințe grave privind siguranța publică:

“Noi ne-am pregătit și am preluat o măsură care se aplică în toată Europa care pe fond este o măsură bună, dar am românizat-o, am transformat-o în stil românesc în ceva rău. Nu s-a mers și pe o modificare a cunoștințelor, a comportamentelor, a informațiilor la nivelul consumatorilor. Aceeași problemă o avem și pe piața de energie electrică, și pe piața de gaze. Luăm niște modele dar nu le transpunem în totalitate și uităm că dincolo de hârtii, de norme, de etichete e nevoie de oamnei care să le înțeleagă și să le aplice”.

O estimare a AEI bazată pe extrapolarea datelor din unele localităţi (ex. Mioveni) arată că circa 40% din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale din România nu au efectuată verificarea sau revizia instalaţiei de utilizare gaze.

Preşedintele AEI precizează că alte cauze ale producerii unor explozii sunt lipsa cunoaşterii amplasamentelor conductelor, hărţile învechite ale acestora, infrastructura „îmbătrânită” şi lipsa educaţiei civice.