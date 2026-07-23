Arheologii români au descoperit ruinele unei misterioase bazilici cu criptă la Histria. Noi vestigii, în inima cetății antice

Printre vestigiile scoase la lumină în timpul cercetărilor arheologice de la Histria se numără un nit din bronz, fragmente de cărbune, bucăți de sticlă și mai multe fragmente ceramice. FOTO: Laboratorul de Arheologie "Dinu Theodorescu" / Facebook

Arheologii români au început cercetări importante în trei zone ale cetății antice Histria, unde încearcă să descifreze noi informații despre viața religioasă și cotidiană, dar și despre transformările prin care cetatea a trecut în perioada romană târzie. În prezent, săpăturile vizează zona unei bazilici cu criptă, a unui complex de locuire și a unui templu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Academiei Române.

Cu ocazia vizitei pe șantier a academicianului Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, cercetătorii au prezentat stadiul lucrărilor.

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"Cea mai mare parte a întâlnirii a fost dedicată vizitei pe șantier, discuțiile vizând trei sectoare în curs de cercetare. Sectorul Basilica cu criptă, un punct de lucru aflat în centrul orașului antic, a fost prezentat de dr. Irina Achim, iar în sectorul Acropola Sud, un complex de locuire de epocă romană târzie aflat în partea de sud a cetății romane târzii, ghidajul a fost asigurat de dr. Valentin Bottez. Stadiul cercetărilor la sectorul Templu, aflat în partea de NE a cetății, a fost prezentat de dr. Iulian Bîrzescu", precizează Academia Română.

Situl arheologic de la Histria, întins pe o suprafață de peste 70.000 mp, se află pe malul lacului Sinoe, la 5 km sud-est de comuna Istria, județul Constanța.

Situl Histria este înscris în Lista Monumentelor Istorice, având codul CT-I-s-A-02681. Cercetările sistematice sunt asigurate de specialiști de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Facultățile de Istorie de la Universitățile București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași, Alba Iulia, Muzeul Naţional de Istorie a României, Banca Națională a României și alte instituții de cercetare din țară și din străinătate.

Printre vestigiile scoase la lumină în timpul cercetărilor arheologice de la Histria se numără un nit din bronz, fragmente de cărbune, bucăți de sticlă și mai multe fragmente ceramice deosebit de bine conservate și interesante din punct de vedere arheologic. Aceste obiecte, aparent mărunte, pot oferi indicii despre viața de zi cu zi, activitățile și modul de utilizare a spațiilor din cetatea antică. Cercetătorii au prezentat în materialele video mai multe dintre fragmentele ceramice descoperite pe șantier, care pot contribui la conturarea unei imagini mai clare asupra vieții din Histria de-a lungul diferitelor perioade istorice.