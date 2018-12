Avertizare meteo de ultimă oră

Mai multe localităţi din judeţele Arad, Bihor, Timiş, Argeş şi Dâmboviţa se află, joi seara, sub Cod galben de ceaţă şi polei.



Potrivit atenţionărilor nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, până la ora 23:00 în judeţele Arad, Bihor şi Timiş ceaţa va reduce vizibilitatea local sub 200 m şi izolat sub 50 m.



De asemenea, până la ora 22:00, în localităţi din judeţele Argeş şi Dâmboviţa se va semnala ceaţă care determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m, iar izolat vor fi condiţii de polei.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.