Bărbat reținut de procurori după ce l-a amenințat cu moartea pe avocatul Adrian Cuculis. ”Te tai ca pe porc!”

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost reținut, miercuri, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, după ce i-a amenințat cu moartea pe avocatul Adrian Cuculis și pe una dintre angajatele firmei sale de avocatură, căreia i-a transmis că-i spintecă burta și îi smulge copilul, în condițiile în care femeia era însărcinată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 și polițiștii Secției 8 au descins, miercuri, în locuința bărbatului.

La data de 10.02.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus luarea măsurii reținerii și a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, cercetat sub aspectul săvârșirii sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- ultraj judiciar, prev. de art. 279 alin. (1) și (4) C. pen. rap. la art. 206 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.

- ultraj judiciar, art. 279 alin.(1) și (4) C. pen. rap. la art. 206 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.

- hărțuire, prev. de art. 208 alin. (2) din C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) din C.pen.

Adrian Cuculis, amenințat cu moartea: Mi-a spus că mă taie ca pe porc și că o să-mi mănânce coliva

În perioada anilor 2019-2021, inculpatul, prin apeluri telefonice repetate, prin amenințări repetate cu acte de violență și cu moartea în legătură cu exercitarea profesiei de avocat, a creat o stare de temere persoanelor vătămate, ce aveau calitatea de avocat în cadrul unei societăți civile profesionale de avocați din București.

Avocatul Adrian Cuculis a povestit, în exclusivitate pentru gandul.ro, că este vorba despre un fost client, care, undeva în cursul anului 2019, a apelat la societatea de avocatură condusă de el pentru contestarea unei executări silite.

”Acest individ făcuse o obsesie de natură sexuală față de colega mea. Pentru că știa că aceasta este însărcinată, începuse să-i trimită mesaje în care o amenința că îi va tăia burta cu un cuțit și îi va scoate copilul. În același timp, m-a sunat și pe mine și mi-a spus că mă taie ca pe porc și că o să-mi mănânce coliva”, a spus Cuculis.

