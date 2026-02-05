Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul într-un apartament din Bucureşti ar fi încercat să se sinucidă în arest

Agresorul a declarat că nu a fost lăsat să își vadă copilul. FOTO: Captură video/Poliția Română

Tânărul care, în urmă cu 10 zile, şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul într-un apartament din Ghencea ar fi încercat, joi, să se sinucidă în arestul Secției 12 Poliție din Bucureşti. Autorităţile au transmis că, în timp ce bărbatul se afla la plimbarea din curte, agenţii au intervenit pentru "împiedicarea producerii unui eveniment tragic și au acordat primul ajutor persoanei în cauză".

"În acest moment, persoana este în viață, conștientă și a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale.

Menționăm că siguranța persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate, iar toate măsurile legale și administrative necesare au fost dispuse pentru prevenirea unor situații similare, inclusiv asistența psihologică.

Menționăm că este vorba despre bărbatul, în vârstă de 21 de ani, cercetat de polițiști din cadrul Secției 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în cadrul unui dosar penal privind violența domestică și lipsirea de libertate față de concubina și copilul în vârstă de 1 an, faptă comisă anterior, la data de 24 ianuarie 2026, caz aflat în atenția publică", a comunicat Poliţia.

A acuzat că nu era lăsat să-şi vadă copilul

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Agresorul a fost imobilizat în urma unei intervenții în forță a polițiștilor și a trupelor SAS. El îşi sechestrase fosta iubită și copilul într-un apartament din Capitală.

Acesta a declarat pentru Antena 3 CNN că nu a fost lăsat să își vadă copilul: “Copilul este al meu. Nu mi s-a dat voie să-mi văd copilul. Nu am încercat să le fac rău. Le-am trimis bani. Am încercat să fie totul frumos. Eu îmi iubesc familia. Am vrut să văd starea copilului meu”, a declarat acesta.

Pe de altă parte, acesta a mai spus că nu a avut încredere că Instanța îi va da dreptate:

“Instanța le-a dat dreptate degeaba, fără motiv. Legea nu mi-a dat voie să îmi văd copilul. Ce înseamnă asta? Eu îmi iubesc copilul, și tu nu îmi dai voie la propriul meu copil?! O să vedem în instanță”, a mai spus agresorul.